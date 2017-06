Apresentações artísticas animam atletas em Cambará

Projeto é da prefeitura local

Um projeto da secretaria municipal de Cambará tem atraído a atenção dos atletas durante a fase regional dos Jogos Escolares que acontece na cidade.

O Projeto Esporte Cidadão na modalidade de dança tem aproximadamente 75 pessoas que realizam atividades duas vezes por semana no Espaço Nilza Furlan.

“É uma grande honra podermos apresentar nosso projeto para os alunos/atletas que participam dos Jogos Regionais em nossa cidade. Nossos alunos estão de parabéns pela apresentação”, comenta a professora Patrícia Pinheiro Machado.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Cambará.