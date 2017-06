Anton mantém 2º lugar no Brasileiro de Enduro FIM

Em Vitória do Espírito Santo

Lolo Anton(foto) foi o quarto colocado na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM 2017, realizada neste fim de semana, dias 10 e 11 de junho, na cidade de Aracruz, a 83 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. Com o resultado, o piloto Pro Tork manteve o segundo lugar na classificação da categoria E1.

O desafio valeu como rodada dupla e contou com um trajeto de 37 quilômetros, testando competidores e máquinas em três especiais (trechos cronometrados). Foram três voltas por dia no percurso e o ponto mais difícil foi o Extreme Teste, feito em trilhas de chão duro, repletas de pedras e subidas íngremes.

A expectativa de Lolo era de ir melhor nas provas, mas ele ficou contente por seguir com a mesma posição na tabela. “Não foi como eu esperava, cometi muitos erros nas especiais e acabei ficando para trás. Mas por outro lado, não foi tão ruim, sigo como vice. Agora é focar na próxima para tentar recuperar esses pontos”, explica.

O Campeonato Brasileiro de Enduro FIM 2017 volta a reunir os pilotos no próximo mês, dias 15 e 16 de julho, em Nova Lima (MG).

Classificação do Brasileiro de Enduro FIM após quatro etapas:

1 – Luís Oliveira – 200

2 – Lolo Anton – 152 (Pro Tork)

3 – Victor Miranda – 117

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.