Pro Tork é campeã

Do Super Enduro com Lolo Anton

Lolo Anton fez a festa da Pro Tork Racing Team ao conquistar o título da primeira edição do Super Enduro, competição que reuniu os melhores pilotos do país em 2016 e neste início de 2017. A grande final foi realizada em Chapecó (SC).

Na primeira bateria, o catarinense de Rio Negrinho largou na frente e manteve até receber a bandeira quadriculada. Já na prova seguinte, saiu em segundo, caiu para terceiro, mas buscou a recuperação e conseguiu ultrapassar os adversários para se consagrar campeão.

“Estou muito feliz com este título inédito em meu currículo. Sou piloto de Enduro FIM, o Super Enduro exige bem mais técnica e força. Me propus a encarar o desafio e deu certo. Gostaria de agradecer a Pro Tork por estar ao meu lado e acreditar no meu trabalho”, disse.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Nos Energy Drink.