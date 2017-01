Corrida de São Sebastião atrai atletas da região

A Corrida de São Sebastião, o primeiro grande evento esportivo promovido pela Prefeitura Municipal de Andirá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, neste sábado, dia 21, marcou pela organização, pela integração dos profissionais da secretaria – agora sob o comando de Juraci Bernardino Alves (Meloso) – e pela participação de atletas de várias cidades da região. A grande maioria, equipes que já disputam campeonatos e circuitos pelo país. E eles deram um show de força, persistência e superação.

As categorias contempladas nesta primeira edição foram: Adulto livre (16 a 39 anos), Veteranos (40 anos ou mais), Feminino Livre (16 anos ou mais). Os cinco primeiros colocados de cada categoria ganharam troféus. Os três primeiros de cada categoria receberam , também, premiações em dinheiro: 1º lugar: R$ 500, 2º lugar, R$ 300 e 3º lugar, R$ 200.

No total foram R$ 6 mil em premiações, segundo informações da Secretaria. Durante as duas últimas semanas os profissionais do setor se mobilizaram na organização, divulgação e coordenaram de pontos de inscrições. Um deles foi realizado no centro da cidade, em frente ao Cine Teatro São Carlos.

Ao todo foram mais de 100 atletas de Andirá e da região que abrilhantaram a festa esportiva que teve o pontapé inicial realizado pelo Padre César, da Paróquia São Sebastião. Foi dele a primeira contagem da largada que teve as seguintes quilometragens estabelecidas: ADULTO, 09 quilômetros (06 voltas); FEMININO E VETERANO, 6 quilômetros (4 voltas). O paratleta andiraense, Leonardo Oliveira, premiado em vários circuitos pelo país foi homenageado pela dedicação ao esporte e por levar o nome de Andirá aos torneios.

A Prefeita Ione Abib, uma das principais incentivadoras do projeto e que prometeu a criação da corrida de São Sebastião durante o período eleitoral esteve presente, no meio do povo, torcendo pelos atletas andiraenses e também encorajando os atletas visitantes. O Presidente da Câmara de Vereadores, Claudemir Dragone, também destacou o apoio do legislativo à mobilização esportiva. Secretários e vereadores, imprensa, autoridades e a população, contemplaram o circuito.

Muito bem organizado, o evento contou com pontos de apoio e distribuição de água aos atletas durante o percurso. Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e equipes em motocicletas, também acompanharam os atletas, dando suporte no trajeto.

Outra equipe, dava aporte na organização da largada e também na segurança. “Quero agradecer o apoio que nós tivemos das secretarias municipais. Todos os locais em que precisamos de ajuda, nos atenderam. Quero estender os agradecimentos a todos os funcionários da secretaria de esportes que desde quando assumimos eles estão na luta para que esta corrida fosse tudo bem. Ao povo andiraense que prestigiou e a nossa Prefeita, incentivadora do esporte na nossa cidade, meu agradecimento, de coração”, disse o secretário.

No final, pelo motivo de chuva, a premiação foi transferida para o salão de entrada do Cine Teatro São Carlos.

Além dos atletas andiraenses, houve participantes de Cornélio Procópio, Londrina, Santo Antônio da Platina, Sarutaia (SP), Santa Mariana, Bandeirantes, Ribeirão Claro, Assis (SP), Barra do Jacaré. Segundo o atleta andiraense, Matheus Leandro Rodrigues Rocha, que já disputou cinco outros circuitos em Andirá (vencendo dois deles), foi um dos campeões. Ficou em terceiro lugar disputando pela primeira vez na categoria adulto:

“Estão de parabéns todos que participaram para que este evento acontecesse. Uma corrida emocionante, com a presença do nosso paratleta, o que certamente deu mais motivação para correr e chegar em terceiro. Foi demais. Mesmo se eu não tivesse ganhado nada , já estaria ótimo. A dona Ione e todos os organizadores estão de parabéns. Espero que tenha mais corridas. Praticar esportes é muito bom, juntar atletas da cidade com os da região também é muito importante. Fiz até amizades com alguns deles”, assinalou. Na manhã deste domingo o próprio secretário e equipe de limpeza da Prefeitura passaram recolhendo copinhos jogados pelos atletas durante a corrida e deixando a cidade limpa.

Confira a lista dos vencedores

Categoria Veteranos – atletas visitantes ( nascidos ate 1977)

1° colocado – Elessandro Aparecido de Oliveira – Cidade : Sarutaia- SP

2° colocado – João Batista dos Santos – Cidade: Santo Antônio da Platina

3° colocado – Silvio Victor – Cidade: Cornélio Procópio

4° colocado – Miguel Calixto – Cidade: Barra do Jacaré

5° colocado – Marcos Morais

Categoria Feminino – atletas visitantes ( nascidas a partir de 2001)

1° colocado: Adriana Sutil da Costa – Cidade: Londrina

2° colocado: Luma Maria Rovina de Brito – Cidade: Ribeirão Claro

3° colocado: Juliana Pinheiro – Cidade: Cornélio Procópio

4° colocado: Eidilia Maria

5° colocado: Tatiele Cristiana – Cidade: Cambará

Categoria Adulto Livre – atletas visitantes( 1978 a 2001)

1° colocado : Eduardo Cásar Oliveira – Cidade: Sarutaia – SP

2° colocado: José Nascimento de Souza – Cidade: Londrina

3° colocado: Luis Carlos de Souza – Cidade: Ribeirão Claro

4° colocado: Fabiano Aparecido

5° colocado: Claudinei Soares

Atletas andiraenses – Categoria Feminino Livre

1° Kassya Bortolini

2° Gleice Castro

3° Verônica Costa

4° Shirlei Cristina

Veteranos

1° Rubens Junior

2° Ivo Soares

3° Luis Carlos

4° Agnaldo Soares

5° Rosemir Alves

Adulto livre

1° Maicon Antônio

2° Alexssandro Maruchelli

3° Matheus Leandro Rodrigues

4° Deivid de Souza

5° David Jordan da Silva.