Norte-pioneirenses participam da 92ª edição da São Silvestre

As provas masculinas e feminina da 92ª edição da São Silvestre, realizadas neste sábado, dia 31,em São Paulo, tiveram, mais uma vez, domínio africano,chegando na frente o etíope Leul Gebresilase Aleme e a queniana Jemima Sumgong. Entre as milhares de pessoas que participaram estavam representantes do Norte Pioneiro(Barra do Jacaré,Andirá e Santo Antônio da Platina).

Entre os atletas, Carlos Dropa, Robinson Bensi, Ricardo Matavello e Marcela Calixto.

O destaque foi o platinense José Ferreira, de 74 anos, sendo a 15ª vez que ele esteve no evento.

Os outros foram a primeira vez e todos completaram o trajeto de 15 quilômetros.

