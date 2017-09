Wenceslau Braz inicia plantio de duas mil árvores

Ação visa colaborar com o meio ambiente

Wenceslau Braz ganhará até abril do ano que vem duas mil novas mudas de árvores. O plantio teve início na quinta-feira (21), no Dia da Árvore, numa ação envolvendo funcionários municipais e alunos da rede municipal de ensino.

A primeira etapa aconteceu no Espaço Chico, quando os alunos e equipe de governo fizeram o plantio de dezenas de mudas. Na sequência, todos foram até o aterro sanitário para realizar o plantio de mais dezenas de árvores.



As mudas plantadas são espécies nativas cedidas pelo IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e o plantio segue todas as normas ambientais.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), fez questão de também plantar uma árvore e destacou a importância de implantar o conceito de sustentabilidade nas novas gerações.

“É preciso que nossas crianças cresçam sabendo o significado de sustentabilidade. Fizemos questão de explicar que é preciso sim trabalhar e ganhar dinheiro, buscar o progresso, mas sem agredir o meio ambiente”, pontua.

“Essa ação visa fortalecer nosso meio ambiente, mas de forma planejada e ordenada, com orientação do IAP(Instituto Ambiental do Paraná) e execução da nossa secretaria de Meio Ambiente. E fizemos questão de começar aqui pelo Espaço Chico onde funcionava a antiga estação ferroviária que foi praticamente o lugar onde a cidade nasceu, assim como o número de mudas é quase o mesmo do número de alunos da rede municipal, para simbolizar que valorizamos nossas raízes e nos preocupamos com o futuro dos nossos jovens”, completa o prefeito.