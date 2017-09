Siqueira Campos comemora 97 anos de emancipação

Prefeitura otimizou desenvolvimento

O município de Siqueira Campos comemora sexta-feira, 22, 97 anos de emancipação política. As festividades começaram na última terça-feira, 19, com o lançamento do livro das escritoras Louize Bonotto e Letícia Godoy na Biblioteca Municipal.

Na quarta-feira, 20, o prefeito Fabiano Lopes, o Bi, e o vice-prefeito Germano entregaram a Unidade Básica de Saúde do bairro da Alemoa. A estrada de acesso ao local também está recebendo investimentos como o calçamento com pedras irregulares, meio fio e sarjeta.

Na quinta-feira, 21, teve o lançamento da agenda em comemoração aos 25 anos do Museu Histórico de Siqueira Campos. Na noite de ontem, 22, ocorreu o tradicional Desfile Cívico. Hoje, 23, será realizada a abertura oficial do Projeto Biblioteca Itinerante. Além disto, haverá missa em comemoração ao aniversário no domingo, 24.

“Quero parabenizar aos siqueirenses por mais um ano de nosso município. Estamos trabalhando firme para conclusão de vários projetos que beneficiam diretamente a população”, finaliza o prefeito Fabiano Lopes, o Bi.

Nesta sexta, o chefe do executivo participou da entrega de uma Toyota Hilux para a Polícia Rodoviária Estadual(posto de Siqueira Campos), juntamente com os deputados estaduais Luiz Romanelli e Pedro Lupion, o empresário Leodir Bonilha, entre outras lideranças.