Realizze Planejados lança coleção 2018

No começo da noite desta terça-feira

A Realizze Planejados lança,na início da noite desta terça-feira,dia 12, o novo showroom que irá surpreender os conceitos mais exigentes, em Santo Antônio da Platina.

“A coleção 2018 está sendo antecipada”, explica o diretor, Derly Gourlart, que juntamente com sua esposa, Andrea,estão à frente do empresa há seis anos, no centro da cidade(Rui Barbosa, número 988).

São móveis planejados modernos e de alta qualidade com pagamentos em até 18 vezes.

Projeto exclusivos com garantia de cinco anos.

O telefone é (43) 3534-3449.