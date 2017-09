Motociclistas do NP e São Paulo festejam em Jacarezinho

Mike Maluko comemora aniversário com encontro regional

Motociclistas do Paraná e São Paulo comemoram neste domingo, dia 17, o primeiro aniversário do Moto Clube Mike Maluko, de Jacarezinho. O encontro reuniu amantes de duas rodas e também de rock’n’roll, com oito bandas se apresentando no palco de eventos. As apresentações foram de bandas de Jacarezinho, Carlópolis, Chavantes, Ourinhos e Salto Grande.

O Moto Clube Mike Maluko foi fundado em Jacarezinho no dia 16 de setembro de 2016. O primeiro deste moto clube foi fundado em São Paulo, em 12 de dezembro de 2010. Segundo o diretor-regional do Paraná, Charles Rogel Carvalho, o moto clube foi fundado por policiais da Rocam, que após o expediente reuniam-se em confraternização e, a partir desses encontros, decidiram oficializar o moto clube.

Mike, no alfabeto fonético internacional, refere-se à letra “M” (inicial de Militar), assim como a letra P (de Papa) refere-se a Policial. Daí o nome de Mike (Militar) Maluco. Ao todo, são 70 integrantes em todo o Brasil. No Paraná, são 20. Os clubes, para serem iniciados, devem contar com o apoio e participação de policiais militares. Inclusive o diretor-regional do Paraná é policial militar do 2º Batalhão, com sede em Jacarezinho. Os participantes devem ter conduta ilibada e não envolvimento com criminalidade ou uso de drogas.

O evento em comemoração ao aniversário do Mike Maluko de Jacarezinho é beneficente. Parte da renda será revertida ao Asilo São Vicente de Paulo. “Estamos comemorando nosso primeiro aniversário com uma grande festa para recepcionar nossos amigos motociclistas do Paraná e São Paulo. Obrigado a todos pelo carinho e receptividade”, finalizou o diretor-regional Charles Rogel Carvalho.

TEXTO E FOTOS: VALDIR AMARAL/ESPECIAL PARA O NPDIARIO