Cambará comemora 93 anos com desfile e obras

Presença do deputado Luiz Romanelli

Um emblemático desfile reunindo estabelecimentos de ensino, estaduais e particulares, entidades de classe, sociais e religiosas, na manhã desta quinta-feira, 21 , marcou os 93 anos de Emancipação Político-administrativa de Cambará na Avenida Brasil(fotos).O cerimonial foi responsabilidade de André e Graça Maria.A iniciativa foi prestigiada por um grande público mesmo com o forte calor.

Os primeiros nove meses deste mandato apresentaram obras e realizações em todos os segmentos.

No palanque oficial, estiveram o prefeito Neto Haggi, a vice-prefeita e secretária municipal da Educação e Cultura, Cláudia Batista, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, o presidente da Câmara de Vereadores Walcir Joaquim, os vereadores Marcos Roberto de Oliveira (Tetinha), Angelo Raia (Zoinho), Jair Antônio da Silva (Jair Eletricista), Geovane dos Anjos (Gil), Márcio Albertini, Rogério Frutuoso (Rogerinho do Karatê) e Rafaello Frascatti, o promotor de justiça de Jacarezinho Paulo Bonavides, secretários e diretores da prefeitura, diretores de Escolas, representantes de entidades, convidados e populares.

Abrindo o desfile, veículos da Guarda Municipal e da Defesa Civil, trouxe o jogador de futebol Diego de Souza Quirino, filho de Cambará, que iniciou sua carreira aos 15 anos na equipe do Matsubara em 2008. No ano seguinte jogou na equipe do Irati, em 2010 jogou pela equipe do Londrina onde tornou-se campeão paranaense da Copa Tribuna, campeão paranaense pelo time em 2014, o titulo de campeão do interior de 2016 e este ano está em Sergipe, onde disputou a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Desfilaram também estudantes dos Centros de Educação Infantil Caminhos de Luz e Bom Jesus, Centros Municipais de Educação Infantil Algodão Doce e Mundo Feliz, e na sequência:

– Clube Desbravadores Ômega e Kids;

– Colégio Estadual Angelina Ricci Vezozzo e Escola Municipal Caetano Vezozzo;

– Colégio Nossa Senhora das Graças;

– Escola Estadual Santa Rita de Cássia;

– PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – da Policia Militar;

– Escola Municipal Maria Alice Bittencourt Augusto Forti;

– Colégio Estadual Dr. Generoso Marques;

– Escola Municipal Maria Aparecida Paulina da Silva Furlan;

– Escola Municipal Professor Luiz Antonio Lorenzette;

– Escola Municipal Ignez Panichi Hamzé;

– Colégio O Caminho;

– Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Mohamad Ali Hamzé;

– Ordem Internacional do Arco-Íris, da Loja Maçônica Luz do Oriente 2º;

– Colégio Estadual Carolina Lupion;

– Associação Cambaraense de Karatê;

– CAESC – Centro de Ações Esportivas e Socioculturais do São José, ligado a Secretaria Municipal da Assistência Social;

– Colégio Estadual Lucy Requião de Mello e Silva;

– Projeto Esporte Cidadão ligado as Secretarias Municipais dos Esportes e Lazer e da Assistência Social;

– Associação de Capoeira União Guerreiro dos Palmares;

– Paróquia Nossa Senhora das Graças, que em 2017 comemora os 300 Anos de Bênçãos do aparecimento da Imagem de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil;

– Escolinha de Futsal Dani Gol;

– Colégio Estadual Professor Silvio Tavares;

– Academia Feminina J. M. Fitness;

– Grupo Protetores dos Animais – Desabandone;

– Tiro de Guerra 05 – 001;

– Amigos dos Carros Antigos de Cambará;

– Grupo Galera Baixos Club – de Carros Rebaixados;

– Veículos da Prefeitura;

– Grupo de Cavaleiros.



Ao final do desfile, o vereador Márcio Albertini fez a entrega simbólica das chaves de um Toyota Etios para o grupamento da Polícia Militar, que atua na Patrulha Escolar.

Nesta tarde de sexta, a festa pelos 93 anos de Cambará prossegue, com a realização da Feira da Lua, até as 22 horas. Às 20:00 horas haverá show com a Banda Ecléticus.

As festividades pelo aniversário de Cambará, serão encerradas no domingo, 24 de setembro, com a realização de uma Feira de Artesanatos a partir de 08:00 na Praça Dr. Miguel Dinizo, mostra de fotografias antigas, e Exposição de Carros Antigos. No Parque Alambari II, a partir de 10:00 horas, ocorrerá Encontro de Carros Rebaixados, e as 20:00 horas show com a Banda Jair Supercap na Praça Dr. Miguel Dinizo.