PSS de estagiário sexta em Andirá

Saiu nesta quarta-feira, dia primeiro, a homologação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para estagiário em Andirá.

No total foram 384 inscrições, para 43 vagas disponíveis. Além das vagas propostas, o edital também destacou que haverá cadastro de reservas.

O presente Edital, destinado à Homologação das inscrições, discriminando as inscrições deferidas daquelas indeferidas, bem como FAZ SABER A TODOS que as PROVAS serão realizadas no dia três de fevereiro, manhã de sexta-feira, na Escola Municipal Ana Nery(foto), na Rua São Paulo, n. 68.

ABERTURA DOS PORTÕES: 7:30 horas.

FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8:00 horas.

APLICAÇÃO DAS PROVAS: 8:30 às 11:30.

Os candidatos deverão observar o Item 3 e respectivos subitens do Edital nº 03/2017 (Edital de Abertura), relativo aos procedimentos e documentos para o dia.

CONFIRA O EDITAL

http://andira.pr.gov.br/governo/publicacao/id/8773