Pro Tork Show se exibe em Itajaí

A Star Boys Pro Tork Show é atração confirmada no 1° Weekend Motors, que acontece neste fim de semana, dias 4 e 5 de fevereiro, no Centreventos da cidade de Itajaí (SC). Serão feitas duas apresentações, uma no sábado e outra no domingo, ambas às 15h30.

Com motos de 100 a 1000 cilindradas, especialmente preparadas, seus pilotos realizam diversas manobras nos estilos wheeling e drifting. Algumas contam com a participação do público e outras são repletas de efeitos especiais, o que garante ainda mais emoção ao espetáculo.

Serviço:

O que: Star Boys Pro Tork Show

Onde: Centreventos de Itajaí (SC)

Quando: 4 e 5 de fevereiro

A Star Boys Pro Tork Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink.