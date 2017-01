Presidente do TJ visita Carlópolis e anuncia fórum

O prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo recebeu no final de semana a visita do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, que anunciou a construção do prédio do Fórum da Comarca. O desembargador foi pessoalmente ao município para participar do processo licitatório para a construção do imóvel, que funcionará em frente à Escola Municipal Benedito Rodrigues de Camargo, na Avenida Elson Soares e terá 1.511,41 m² de área construída.

A juíza Andrea Russar Rachel comentou que as atuais instalações do Fórum não comportam as demandas da organização e que está muito satisfeita com a obra que será construída. Segundo o prefeito, o prédio onde atualmente funciona o Fórum foi construído há mais de 30 anos e a construção de outro imóvel era aguardada com ansiedade pela comunidade local. “Graças ao apoio recebido pelos deputados Romanelli e Lupion, hoje podemos ver nosso sonho realizado”, comemora o prefeito Hiroshi Kubo.

Além do presidente do TJ e da juíza da Comarca de Carlópolis, também participaram da solenidade de abertura do processo licitatório o deputado Pedro Lupion e várias lideranças da área jurídica e de segurança.

O desembargador parabenizou a atuação do prefeito Hiroshi Kubo e disse estar feliz pela visita ao município, para acompanhar pessoalmente os procedimentos licitatórios dos projetos complementares. “O novo Fórum de Carlópolis é uma realidade irreversível. Mas, mais importante do que obras, progresso e riquezas é o comportamento humano, a honestidade, a solidariedade, o respeito mútuo, o perdão e, sobretudo, o amor, como demonstrado pelo prefeito Hiroshi Kubo à comunidade de Carlópolis”, conclui o desembargador do TJ/PR.

O prédio onde atualmente o Fórum está abrigado será cedido à Prefeitura de Carlópolis.

Texto: Valdir Amaral/Especial para o npdiario

Foto: Da esquerda para a direita: Pedro Lupion, Prefeito Hiroshi Kubo, Presidente do Tribunal de Justica, desembargador Paulo Vasconcelos, juíza de direito, Russar Rachel, empresário Valter Samara e o vereador Humberto Domingues