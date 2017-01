Missa de corpo presente de religiosa

Foi sepultado na manhã desta quarta-feira, dia 11, o corpo da irmã Maria Generosa Machado, no cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina. Antes, às oito horas foi celebrada missa de corpo presente na igreja Matriz presidida pelo padre Héliton Ribeiro e concelebrada pelo parde Marcos Paulo.

Na ocasião, Héliton ter a religiosa cumprido o que se propôs, fidelidade, castidade e pobreza, sempre ajudando os que doentes e os que mais precisavam.O sacerdote foi afilhado da irmã e no caixão foi colocada a estola dele e enterrada junta com o corpo.

O falecimento foi na madrugada da terça-feira,dia dez, de falência múltipla dos órgãos, aos 99 anos,em Amparo,interior paulista.Cumpriu 76 anos de vida religiosa.

Era filha do saudoso pioneiro platinense João da Silva Machado e de sua esposa, também de nome Generosa.

Desde muito cedo, manifestou vocação pela vida religiosa, sendo de família católica praticante.

Estudou na Paróquia São Francisco de Assis (Serra Negra), trabalhou em Águas de Lindóia,Valparaíso e Piraju.Faria 100 anos no dia sete de abril próximo.

Durante vários anos, foi enfermeira no Hospital Nossa Senhora da Saúde.