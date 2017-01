Conheça única chef de cozinha italiana da região

Conheça um pouco mais sobre o Ristorante Divino Gusto,de pratos italianos e localizado no centro de Santo Antônio da Platina.

Sobre a Chef Maríndia Disseró:

Descendente de imigrantes Italianos, e crescida em Santo Antônio da Platina, desde pequena Maríndia já dava sinais que a culinária seria a sua paixão, aos 11 anos já cozinhava no fogão a lenha o arroz para sua mãe. Com o passar do tempo procurou por receitas diferenciadas, colocando-as em prática, orgulhando sua família.

Já na Europa, optou pela Itália e lá viveu por 12 anos. Estudou e concluiu sua formação pela Fondazione Luigi Clerici ,de Milão, onde solidificou sua paixão, experiência gastronômica e culinária, estudando, trabalhando em restaurantes e lapidando seus conhecimentos.

Endereço: R. Sete de Setembro, 1100 – centro, Santo Antônio da Platina

Telefone: (43) 3141-1100