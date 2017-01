Acabam obras da Pousada Rural Cabana do Lago; assista o vídeo

Para quem mora no Norte Pioneiro ou sul de São Paulo e quer uma noite especial a Pousada Cabana do Lago é a melhor opção.Agora, a obra está integralmente concluída.

Atendendo de terça a domingo, oferece hospedagem e deliciosas refeições. Localizada na BR- 153 km 59 (a 15 km de Santo Antônio da Platina sentido Ibaiti) a Pousada é o local ideal para quem deseja pescar, se divertir ou somente relaxar às margens das piscinas com vistas para a natureza.

A Pousada vem diversificando e oferece preços especiais para hospedagem individual, casal e famílias com filhos. Além das suítes, foram feitas diversas cabanas com vistas para a exuberante natureza do local, às margens dos lagos e oferecem cama box, ar-condicionado, TV led, frigobar e varanda. Todos os ambientes foram inspirados no velho oeste americano e possuem wifi gratuito.

Os hóspedes ainda têm à disposição: pedalinhos, quadra poliesportiva, tirolesa, pista de caminhada, trilha, piscina adulto e infantil, playgrounds, sala de jogos com TV e SKY, pescaria esportiva, rio Canastra, o reino das aves, a casa dos porquinhos, a casa das ovelhas, o pomar, a horta, o bosque do nono e podem até mesmo tirar um cochilo nas redes às sombras das árvores. Todos os passeios são orientados por guias treinados.

Para mais informações entre em contato com a central de reservas pelos telefones: (43) 99650-0461 ou através do Whatsap (43) 99977-1551 e (41) 99953-3970

www.pousadacabanadolago.com.br/

www.pousadacabanadolago.com.br

contato@pousadacabanadolago.com.br

Facebook: pousadacabanadolago