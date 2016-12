Reserve convite para Réveillon na Pousada Cabana do Lago

O fim do ano chegou e é hora de pensar onde passar o Réveillon. Começar o Ano Novo de forma agradável é hospedar-se na Canana do Lago. Celebre 2017 em grande estilo, junto da natureza e com diversão garantida para toda a família. Quem não quiser se hospedar na Pousada, também pode adquirir o passaporte para a glamourosa ceia.

Segundo os proprietários, Adriane e Junior Pucci há poucas vagas disponíveis. “Aprecie conosco um cardápio elaborado especialmente para a ocasião. As 20 primeiras reservas ganharão um espumante. Os passaportes poderão ser adquiridos por apenas R$ 79,90 para a ceia de Réveillon e R$ 49,90 para o almoço de Ano Novo. As reservas deverão ser feitas até o dia 30/12 às 18 horas, pelos telefones (43) 99650-0461 ou através do Whatsap (43) 99977-1551 e (41) 99953-3970”, convida o empresário Junior Pucci, que transformou uma fazenda de criação de gado num dos mais importantes pontos turísticos do Norte do Paraná.

Destino perfeito para quem procura qualidade e conforto. Localizada na BR 153 km 59 (a 15 km de Santo Antônio da Platina sentido Ibaiti) a Pousada é o local ideal para quem quer um Réveillon inesquecível. Preparem-se para um Réveillon com requinte e estilo no “Grand Saloon Álamo” e decoração típica às margens da piscina.

Você é daquelas pessoas que odeiam ficar sem sinal de internet assim que coloca os pés para fora de casa? Então calma! A Pousada possui internet gratuita para você se conectar.

Mais informações: https://www.facebook.com/Pousada-Cabana-do-Lagos/ http://www.pousadacabanadolago.com.br/ contato@pousadacabanadolago.com.br /

Homepage – Pousada Cabana do Lago

www.pousadacabanadolago.com.br