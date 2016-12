Grupo transforma Natal de mais de 1500 crianças

“Nossa proposta é levar um pouco de alegria e paz às famílias de Jacarezinho”. É esse o objetivo que move um grupo de amigos, liderado pelo empresário Marcelo Palhares. Há seis anos, o grupo, intitulado de Natal da Esquadrilha, distribui brinquedos e doces em bairros carentes, acompanhados do Papai Noel, que acolhe aos menores e vê no rosto de cada um a alegria do Natal. “A gente quer levar alegria às crianças, mas acaba se alegrando com isso. É muito gratificante ver o sorriso estampado no rostinho de cada criança que recebe um abraço, brinquedos e doces”, comemora.

Além da família Palhares, o grupo é formado também por Pedrinho Tramontina, Purga, Rafael Lopes, Carlos Lopes, Antônio Neto, Fábio Botarelli, Carlos Alberto e família Andrade. “Ao todo, são mais de 500 pessoas envolvidas, que contribuem com doação em dinheiro, doces e brinquedos e muitas outras coisas”, explica Rafael Lopes.

Para conseguir essa grande quantidade de materiais para serem distribuídos gratuitamente, empresários e amigos de várias localidades contribuem, como é o caso de doadores de Maringá e São Paulo, entre outras cidades.

Trata-se de uma ação que começa meses antes e vai crescendo até o fim do ano. “Começamos a seis anos, de forma discreta, com apenas alguns amigos. Mas como essa ação tem um objetivo nobre, que é levar alegria do Natal às crianças, o trabalho cresceu e já temos pessoas envolvidas em vários estados brasileiros e até do exterior”, acrescenta Marcelo Palhares, que fala em nome do grupo. Os brinquedos foram doados às crianças dos bairros Jardim Delamura, Panorama, Pedreira, Jardim São Luiz e Aeroporto. “Saúde, felicidade e sucesso, que o ano de 2017 seja de muitas alegrias e realizações na sua vida e de sua família”, conclui o empresário.