Missa por aniversário de padre

Foi celebrada missa na tarde desta sexta-feira, dia 23, na capela do Hospital Nossa Senhora da Saúde, comemorando o aniversário do Padre Héliton Ribeiro, com suporte do diácono João Batista, em Santo Antônio da Platina.

O evento religioso reuniu dezenas de fiéis e teve a participação da Pastoral da Saúde, com a presidente Sílvia Bactold e a vice Leni Nunes da Silva.

Fotos: Celso Ribeiro/Especial para o npdiario