DER alerta sobre aumento de tráfego

Planejar a viagem, dirigir com prudência e respeitar os limites de velocidade são as dicas do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) para quem vai comemorar o Natal e Ano Novo longe de casa. A partir desta quinta-feira (22), a expectativa é que o volume de tráfego nas rodovias paranaenses aumente 25% em relação ao que foi registrado nesta mesma época do ano em 2015.

A estimativa da concessionária CCR Rodonorte é de que mais de 320 mil veículos devem transitar pela BR-227, principal ligação entre Curitiba e o interior do Estado. O movimento na Rodovia do Café (BR-376) deve apresentar um aumento de 60% em relação aos dias normais. O corredor rodoviário que liga as regiões Noroeste, Norte e dos Campos Gerais até a capital paranaense deve ter uma média de 115 mil veículos, considerando a contagem feita no trecho administrado pela concessionária Rodonorte.

LITORAL – Entre Curitiba e as praias o trânsito também será intenso. A concessionária Ecovia calcula que mais de 150 mil veículos devem transitar em ambos os sentidos da BR-277 durante o feriado natalino.

O principal horário de pico deverá ser na sexta-feira (23), entre 17h e 18h, com mais de 1,5 mil veículos viajando sentido Litoral. No domingo (25), mais de 1,8 mil veículos devem retornar das praias entre as 18h e 19h.

FERRY- BOAT – Além das rodovias, os motoristas que vão utilizar a travessia de ferry-boat no Litoral paranaense, entre Matinhos e Guaratuba, devem ficar atentos aos horários de pico nas embarcações para evitar filas. Os maiores fluxos na travessia estão previstos para o sábado (24), das 15h às 23h e no domingo (25) durante todo o período da manhã.

ANO NOVO – Para quem vai aproveitar o Litoral na virada de ano, a estimativa é de que o fluxo de veículos seja o dobro em relação ao Natal. No trecho entre Curitiba e as praias a concessionária Ecovia informa que mais de 300 mil veículos devem passar pelas praças de pedágio.

Os dias com maior tráfego serão a quinta-feira (29), com mais de 27 mil veículos e na sexta-feira (30) com cerca de 35 mil veículos. No entanto, o retorno para as demais cidades do Paraná é o que terá a maior média, são esperados mais de 45 mil veículos retornando das praias no primeiro dia do ano.

AÇÕES EDUCATIVAS – Durante a temporada de verão, o DER irá integrar as ações do Verão Paraná 2016/2017. As iniciativas fazem parte de uma série de atrações gratuitas e prestação de serviços públicos preparados pelo Governo Estadual.

Motoristas que circulam pelas rodovias do Litoral receberão orientações sobre como ter uma viagem segura. O objetivo é conscientizar sobre aspectos como manutenção dos veículos e outras medidas que ajudam a evitar acidentes, como por exemplo, o respeito aos limites de velocidade e ultrapassagens somente em locais permitidos.

Também estão previstas medidas preventivas para evitar o transporte clandestino nas rodovias. Profissionais do DER verificarão a documentação da empresa (registro), do veículo (registro, seguro), da viagem (licença, lista de passageiros, nota, contrato de prestação de serviço) e do motorista (habilitação, curso e carteira de saúde), bem como equipamentos obrigatórios, como cintos e tacógrafo.