Ceia Natalina no sábado e almoço especial domingo

A Pousada Cabana do Lago atenderá neste final de semana com ceia Natalina e almoço de Natal Especial.

Inaugurada recentemente, a Pousada Cabana do Lago realizará seu primeiro final de ano festivo. Localizada no KM 59 da BR-153 (em Guapirama, a 15 km de Santo Antônio da Platina sentido Ibaiti) a pousada é local ideal para quem quer lazer perfeito.

Logo às margens da rodovia o visitante encontra o Restaurante Cabana do Lago, que oferece deliciosas opções de porções, bebidas e refeições à la carte.

Seguindo pela estrada que leva à pousada (toda asfaltada) pode desfrutar da bela paisagem. Há apenas alguns metros já sente o prazer de encontrar o Rio Canastra e passar pela bela ponte recém-construída, inspirada no velho oeste americano. Mais alguns metros e já se pode avistar a Pousada Cabana do Lago, com toda sua infraestrutura (lagos, piscina, salões de festas,cabanas, suítes, restaurantes etc.), lugar perfeito para tirar férias e passar dias agradáveis junto com a família, desfrutando da natureza.

Os proprietários da Pousada, Adriane e Júnior Pucci, comunicam que estarão atendendo neste dia 24 (véspera do Natal) com a Ceia Natalina e dia 25 com almoço especial de Natal.

“Venham celebrar a Ceia Natalina e o dia do Natal na Pousada Cabana do

Lago junto com a gente.

“Preparamos uma Ceia inesquecível para você e sua família. Aprecie conosco um menu exclusivo e saboroso. Pedimos para que façam as reservas dos passaportes antecipados até o dia 23 dezembro através dos telefones: (43) 99650-0461 ou através do Whatsap (43) 99977-1551 e (41) 99953-3970”, convida o casal Adriane e

Júnior Pucci.

Com amplo espaço e ótima infraestrutura, o restaurante “Grand Saloon Álamo”, acomoda até 250 pessoas por refeição. Os proprietários prepararam um cardápio diferenciado e especial e esperam receber centenas de pessoas neste final de semana natalino.

O ambiente possui ainda TV SKY com todos os canais, sistema de som, cozinha gourmet completa, churrasqueira, bar e sala de jogos com sinuca, pebolim, mesa de cartas e ping-pong.

Com visão para o lago e decorações rústicas, as cabanas e as suítes duplas possuem cama box, ar-condicionado, TV led, frigobar e wi-fi. Todas as construções e decorações feitas foram inspiradas no velho oeste americano, sendo que cada uma refere-se a personagens, cidades ou programas daquela época, como a Cabana do Daniel Boone, a Cabana Laredo, a Cabana Montana e a luxuosa Suíte Nupcial com acomodação diferenciada, com hidromassagem e estrutura para lua de mel. A Pousada ainda oferece espumante, cesta de

frutas e decoração especial.

A Pousada possui diversão para todos os gostos e todas as idades desde a criança até o vovô. Para o seu lazer e da família, oferece passeio a cavalo e de carruagem do velho oeste com cavalo bretão pelas paisagens do campo, aonde o visitante vai conferindo as riquezas da flora e fauna do Norte Pioneiro.

Já o passeio pela água é feito de pedalinho e dura em torno de meia hora cada aventura. A pousada conta também com pescaria esportiva e uma grande variedade de peixes, para que a cada fisgada o visitante tenha uma surpresa da natureza.

Outros atrativos são a horta, o pomar orgânico e o reino das aves, que os hóspedes podem também visitar. Já para quem gosta de tomar sol, a Pousada possui uma majestosa piscina para adultos e crianças ao lado do “Pergolado Bonanza”, onde acomoda mais de 150 pessoas.

Para quem gosta de esporte ao ar livre o ambiente é ideal, e conta com quadra poliesportiva e até arquibancadas. Outro diferencial é para os amantes de esportes radicais, que podem usufruir da tirolesa que possui uma vistaespetacular.

A Pousada possui uma pista de caminhada e trilha com mais de 500 metros nas margens dos lagos. A caminhada pode ser feita apreciando o nascer ou por do sol, ou ainda na calada da noite, apreciando o silêncio, as estrelas e o brilho da lua.

Outro ambiente que não poderia ficar de fora são os playgrounds. Os baixinhos e as baixinhas também ganharam seu espaço, um interno e outro externo, além de outros atrativos.

Também haverá eventos na passagem de ano.

Mais informações http://www.pousadacabanadolago.com.br/

contato@pousadacabanadolago.com.br