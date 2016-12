Casal festeja 21 anos juntos

Nilva e Eduardo Silveira, de Jacarezinho, comemoram nesta quinta-feira, dia 22, aniversário de casamento. Eles se uniram há 21 anos e fazem bodas de zircão, um mineral parecido com diamante, inclusive usado como imitação deste. Aí, inclusive está a razão de o zircão marcar os 21 anos de um casal. Tão resistente quanto o diamante, esse mineral comprova que os casais que ainda nem chegaram nem na metade das bodas que comemoram 60 anos de união, já resistiram a muitas lutas, passaram por provações e enfrentaram muitos desafios.

Assim é o casal Nilva e Eduardo, que com os filhos Ana Beatriz e Gabriel Henrique tem superado desafios e provado do amor de Deus, que une as pessoas que buscam os seus caminhos. O casal tem como base para a solidificação do relacionamento conjugal, o texto bíblico de Josué 1:5b, que diz: “Serei contigo; não te deixarei, nem te desampararei.” Parabéns ao jovem casal por mais um ano de conquistas juntos.