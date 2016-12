Bispo do Norte Pioneiro celebra Missa de Natal

O bispo Dom Antônio Braz Benevente(foto)presidirá a Missa da Noite de Natal na Catedral Diocesana Imaculada Conceição(foto), em Jacarezinho, neste sábado, dia 24.

A celebração está marcada para as 20 horas e é esperada com ansiedade pela comunidade católica regional em função dos cantos, da homilia e da liturgia específica.

O religioso, que completa 56 anos no dia primeiro de janeiro de 2017, nasceu em Itápolis(SP).

O Batismo foi em 08/01/1961 (Paróquia Divino Espírito Santo – Itápolis/SP);Primeira Comunhão: 08/11/1970 (Paróquia Divino Espírito Santo – Itápolis/SP),Ordenado Diácono em 23/02/1985 (Paróquia São Domingos – Uberaba/MG);Ordenado Sacerdote: 0712/1985 (Catedral do Coração de Jesus-Uberaba/MG);Ordenado Bispo: 07/09/2010 (Colégio Marista-Uberaba/MG) e sua Posse em Jacarezinho foi em 10/10/2010 (Catedral Diocesana).

Na próxima quarta-feira, ele celebrará Missa de Posse do padre Valdinei Antonio Rosa na Paróquia São José e Santo Antônio em Cambará e no dia 30,sexta-feira,

às 19 horas,Dom Antonio Braz presidirá Missa de Ordenação Presbiteral do Diácono Jeferson da Luz Bonifácio na Catedral Diocesana Imaculada Conceição em Jacarezinho.