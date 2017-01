Amanhã jogo de astros na AABB

Será realizado um evento beneficente no dia 19 deste mês(sábado) na AABB(Associação Atlética do Banco do Brasil) de Santo Antônio da Platina.Será a partir das 15 horas, preliminar veteranos da AABB x Veteranos de clubes da cidade e, na principal, Seleção Paulista de futebol Master x Selecionado de Futebol Master.

Contará com as presenças de grandes estrelas do futebol do passado como Alexandre ex-Santos, Diney ex-Corinthians(foto), Ademar ex-São Caetano, Ezequiel ex-Corinthians, Pavão ex-São Paulo, Tupanzinho ex-Corinthians, Miller ex-São Paulo(foto), Zenon ex-Corinthians, e como grande atração, o árbitro Margarida(foto).

A entrada será 20 reais, mais um quilo de alimento não perecível. Pontos de Vendas: Secretaria da AABB e Claudinho Veículos.

Veja vídeo do Margarida neste link:

http://www.npdiario.com/especial/2016/jogo-beneficente-reune-astros-do-passado-e-juiz-margarida-no-dia-19-em-santo-antonio-da-platina/