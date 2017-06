UENP recebe visita de universidades paraguaias

De Asunción,Concepción, Itapúa e Canindeyú

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu,recentemente, visita da delegação da Associação de Universidades Públicas do Paraguai (AUPP).

O grupo, que passou pelos três campi da Instituição acompanhada do vice-reitor Fabiano Gonçalves Costa e da coordenadora de Relações Internacionais da UENP, Eliane Segati Rios Registro, foi composta por representantes de quatro universidades do país vizinho: Universidad Nacional de Asunción (UNA), Universidad Nacional de Concepción (UNC), Universidad Nacional de Itapúa (UNI) e Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN).

O presidente da AUPP e reitor da Unican, Mariano Adolfo Pacher Morel, acentuou que as informações colhidas durante a visita serão apresentadas às oito universidades públicas paraguaias que compõe a Associação. Ele destacou ainda o desejo de constituir um processo de cooperação Brasil e Paraguai que resulte em uma integração das universidades. “Eu acho que temos dados passos firmes nessa direção”, pontuou. Pacher destacou que para um projeto de integração, o ponto inicial é estabelecer um relacionamento pessoal. “Estamos muito felizes em conhecer a UENP, uma universidade nova com tanta vitalidade e com gana de trabalhar para a integração da região”, disse.

O vice-reitor da UENP, Fabiano Gonçalves Costa, acentuou que a visita possibilitou um olhar diferenciado para a internacionalização. “É preciso mirar para nossos países vizinhos, que dividem conosco, além da situação cultural e regional, aspectos que fazem parte de nossa realidade”, destacou. Fabiano lembrou ainda que toda vez que se fala em internacionalização, volta-se para países de língua inglesa. “Nós estamos aqui ao lado de países ricos em cultura, que falam a língua espanhola e que podem nos fortalecer como universidade. Precisamos estreitar nossas relações e estabelecer parcerias para trocas de experiências”, salientou.

Juan Manuel Silvero (UNA), Pacher Morel (UNICAN), Fabiano Gonçalves Costa (UENP), Hermenegildo Cohene Velázquez (UNI), Edgar Catalino Ferreira Sánchez (UNC), durante visita à clínica de Odontologia da UENP

Para a professora Eliane Segati, a recepção da delegação da AUPP fortaleceu ainda mais os laços da UENP com as oito universidades da rede. “Essa ação certamente resultará em projetos conjuntos que contribuam, de fato, aos reais interesses de nossa comunidade acadêmica”, acentuou. Eliane enalteceu o empenho e o comprometimento dos diretores de campus, de centros, dos coordenadores de programas de pós-graduação e de outros projetos.

“A participação de todos contribuiu mais uma vez para mostrarmos aquilo que fazemos de melhor em nossa Universidade, impressionando a delegação paraguaia de forma significativa”, ressaltou.

A reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, destacou a importância do intercâmbio como forma de potencializar a educação superior universitária com a troca de experiências. “Trabalhamos com objetivos comuns como Universidades para promoção do desenvolvimento das nossas regiões de abrangência. As parcerias vêm para nos fortalecer”.

A reitora acentuou ainda que as universidades paraguaias enfrentam problemas parecidos com os das instituições paranaenses, como o financiamento público. “Essa aproximação contribuirá ainda para a qualificação das atividades de ambas as instituições”, finalizou a reitora.

A agenda de visitas, que foi toda acompanhada pelo vice-reitor e pela coordenadora de Relações Internacionais, teve início em Cornélio Procópio com reunião com o diretor do campus Sérgio Roberto Ferreira, com diretores e representantes de Centros e coordenadores dos programas de pós-graduação. Ainda no Campus, a delegação, composta por Mariano Adolfo Pacher Morel (UNICAN), Juan Manuel Silvero (UNA), Edgar Catalino Ferreira Sánchez (UNC), e Hermenegildo Cohene Velázquez (UNI), visitou o Laboratório de Línguas, o Laboratório Empresarial, a Brinquedoteca, e Laboratórios do curso de Ciências Biológicas, além dos centros de estudos do Campus. A visita foi acompanhada também pelo coordenador geral da Unidade Gestora do Fundo Paraná, Luiz César Kawano.

Delegação da Associação de Universidades Públicas do Paraguai (AUPP) em visita ao Campus Luiz Meneghel,de Bandeirantes

Após visitar a Clínica de Fisioterapia e a construção do prédio da Odontologia, em Jacarezinho, a delegação paraguaia passou pela sede da Reitoria da UENP, onde participou de uma reunião que contou com a presença do diretor de Campus, Fábio Antônio Neia Martini; do vice-diretor Maurício de Aquino, de diretores e representantes de Centros, pró-reitores e coordenador do programa de pós-graduação.

Acomitiva seguiu para o Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, onde acompanhou apresentação sobre o campus, realizada pelo diretor Ederson Marcos Sgarbi, sobre os centros de estudos, feita pelos diretores; e programa de pós-graduação, hospital veterinário, programas e projetos do campus.