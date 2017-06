UENP realiza Mostra sobre livros de História

Aberta até sexta-feira que vem

A exposição “Quem somos nós? Capas e imagens de livros didáticos de História” foi aberta no Museu Dom Ernesto de Paula, em Jacarezinho. Organizada pelo Colegiado de História do Campus de Jacarezinho em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, é parte das atividades da XII Jornada de Ensino de História da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), que será realizada até dia 23(próxima sexta-feira).

De acordo com o coordenador, professor Jean Carlos Moreno, a exposição retrata como a sociedade era vista a partir da análise da capa de livros de história que datam de 1900 até os dias atuais. “O que está exposto aqui é fruto de discussões contidas na minha tese de doutoramento em 2012. Trata-se de uma investigação das apropriações e das representações das identidades brasileiras em livros de história”, disse.

“A ideia é levar à comunidade escolar e universitária a reflexão sobre mudanças nas representações imagéticas presentes nos livros didáticos brasileiros como reflexo dos próprios interesses, aspirações, dilemas, medos e limite que a sociedade brasileira atravessou durante o século XX”, explicou.

O vice-reitor da UENP, Fabiano Gonçalves Costa, participou da solenidade de abertura e parabenizou a exposição. “É uma forma de voltar no tempo. Olhando para algumas das capas, reconheci o livro que eu usava durante meus tempos de escola, na adolescência. Impossível não se emocionar, e pensar no quanto as coisas mudaram ao longo dos anos”, comentou. “Gostaria de cumprimentar a todos os organizadores por tão brilhante ideia. Resgatar a história é uma forma de preservar a memória e nos fazer refletir sobre quem somos como sociedade”, completou.

A cerimônia de abertura contou ainda com a apresentação do grupo Som Plural, da cidade de Ourinhos, que aprensentou um repertório de música popular com arranjos próprios e uma forte influência erudita. A curadoria da exposição ficou sob a responsabilidade dos professores Jean Carlos Moreno, Geane Kantovitz, Luiz Ernesto Barnabé e da mestranda Juliana Carolina da Silva. “Exposições como essa fazem com que tenhamos um ‘museu de grandes novidades’.

Ou seja, um museu que sempre tem algo inédito para mostrar além do acervo. Isso é muito bom, porque é uma possibilidade a mais de revisitarmos nossa história. Para nós, historiadores, isso é fundamental. É uma prova de que tudo pode ser usado para explicar o passado. Até mesmo as capas de livros didáticos”, disse o professor Luiz Ernesto Barnabé.

A exposição, que ficará no Museu até o dia 30 de junho, também contou com o apoio de alunos do curso de história e pedagogia que, além de ajudarem na organização, atuam como monitores. Segundo Monique Danny Oliveira, aluna do 3º ano de história e uma das monitoras, a expectativa é que os estudantes da rede pública municipal e estadual de ensino visitem o museu. “É uma oportunidade muito interessante que esses estudantes terão de saber quem somos nós, conhecendo um pouco mais da história nacional presente nos livros didáticos e, consequentemente, valorizar esse processo de formação da sociedade brasileira”, afirmou.