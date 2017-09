UENP implanta sistema de cotas

Já estarão valendo no processo seletivo de 2017

Seguindo a política de inclusão social adotado por cerca de 200 instituições públicas do país, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) reservou 40% das vagas de cada curso para Cotas Sociais e Cotas Sociorraciais que já estarão valendo no processo seletivo de 2017.

A reitora da UENP, professora Fátima Padoan, acredita que agora mais pessoas poderão tem acesso a universidade. “As cotas irão proporcionar uma maior diversidade à UENP, possibilitando a nossa instituição o enfrentamento da desigualdade historicamente constituída. Mais do que permitir o acesso à Universidade, propicia, a todos as pessoas a quem se destina, a oportunidade de sonhar com um futuro que passa a se desenhar de maneira mais conreta”, acredita.

Segundo o professor Mauro Januário, Coordenador da Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Política de Ações Afirmativas da universidade, este é um grande passo para exercer este direito que é garantido por lei no Brasil, onde estudantes advindos de escolas públicas terão 20% das vagas pela Cota Social e estudantes que além de se formarem por escolas públicas e que se autodeclararem pretos ou pardos terão outros 20% pelas Cotas Sociorraciais. “Os candidatos que forem aprovados no vestibular por meio das cotas deverão, no ato da matrícula, fazer a comprovação com documentos e os autodeclarados pretos ou pardos serão entrevistados por uma Comissão de Homologação”, explicou o professor Mauro.

A novidade já está em vigor para os inscritos no vestibular que ainda está aberto até 1 de outubro. “Para os interessados em cursar na UENP, a hora é agora”, finalizou Mauro. As inscrições estão sendo feitas exclusivamente pelo site: www.vestibular.uenp.edu.br para os Campus de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.