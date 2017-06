Termina 1º Congresso Internacional de Ensino da UENP

Palestras, conferências e apresentações científicas

O Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEN) da Universidade Estadual do Norte do Paraná concluiu nesta sexta-feira,dia 23,o I Congresso Internacional de Ensino da UENP (CONIEN). A solenidade da abertura na quarta, contou com a presença da reitora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, foi realizada no Campus de Cornélio Procópio (CCP) e reuniu, além de professores e alunos, representantes da rede municipal e estadual de ensino.

Durante os três dias de evento, estão sendo realizadas palestras, conferências e apresentações científicas, com o foco voltado para o Ensino de forma geral.

Segundo o coordenador do I CONIEN, professor-doutor João Coelho Neto, o objetivo é promover uma aproximação entre a academia e o contexto profissional da docência, buscando qualificar profissionais que possam contribuir para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem nos diferentes níveis educacionais. “Confesso que é um desafio, pois conduzir ações que possam atingir a totalidade dos participantes não é tarefa fácil. No entanto, o sinal de que estamos no caminho certo pode ser vislumbrado pela quantidade de inscrições e de trabalhos encaminhados, além de toda diversidade de assuntos que serão discutidos”, disse.

A palestra que abriu o I CONIEN/UENP foi realizada pela professora-doutora Hilda Helena Sorvierzoski, da Universidade Federal de Alagoas, que abordou o tema “Área de Ensino no Brasil”. Já a segunda palestra da noite foi ministrada pela professora-doutora Eliane Segati Rios Registro, coordenadora de Relações Internacionais da UENP e docente do curso Letras/Inglês do Campus de Cornélio Procópio. O tema da palestra foi “A Internacionalização na Pós-Graduação: Dimensão e Perspectivas”. Nesta quinta-feira, além das atividades previstas, os participantes participarão da conferência “Conhecimento de Conteúdo Pedagógico Tecnológico”, com a professora-doutora Clara Maria Gil Ferreira Fernandes Pereira Coutinho, que veio do Instituto de Educação da Universidade do Minho, Portugal, especialmente para o Congresso.

Para a reitora da UENP, Fátima Padoan, a realização do I Congresso Internacional em Ensino é motivo de orgulho para a Universidade. “Quero destacar a importância de sediar um evento de tamanha envergadura para nossa Instituição e, sobretudo, para nossa região. Esse Congresso é fruto de um trabalho sério e comprometido de todo corpo docente e discente do nosso Programa de Pós-Graduação em Ensino”, disse. “O CONIEN é mais uma prova de que a UENP vai se destacando pela ousadia e capacidade de seus professores e pela qualidade e interesse de seus alunos”, pontuou.

Também participaram da solenidade de abertura o diretor do CCP, Sérgio Roberto Ferreira; a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Teresinha Esteves da Silveira Reis; o pró-reitor de Planejamento e Avaliação Institucional, Bruno Galindo, o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino da UENP, Lucken Bueno Lucas, e a secretária de Educação de Cornélio Procópio, Maria Lídia Funari Pimenta, representando o prefeito Amin José Hannouche.

