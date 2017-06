Senac oferece cursos técnicos em Jacarezinho

Duas opções na cidade

O Senac/PR está com inscrições abertas para preencher mais de 4 mil vagas em cursos técnicos em todo o Estado. São 145 cursos, presenciais e a distância, ofertados por 29 Unidades de Educação Profissional e Tecnológica.

Em Jacarezinho são ofertados os cursos técnicos em Imagem Pessoal e Informática para Internet(imagem ilustrativa), presenciais, e Transações Imobiliárias, na modalidade EAD(Ensino a Distância).

Todas as turmas iniciam no dia 8 de agosto e têm duração média de dois anos.

As habilitações técnicas podem ser feitas por quem está cursando o 2º ano do Ensino Médio, de forma concomitante, ou por quem já o concluiu, na modalidade subsequente.

A qualificação técnica é considerada o grande gargalo do país. Em meio a um universo de mais de 14 milhões de desempregados, as empresas estão à procura de profissionais com formação técnica, pois querem pessoas com conhecimento prático.

Uma pesquisa da Consultoria ManpowerGroup concluiu que os cargos técnicos e de profissionais com habilidades técnicas específicas são os postos que as empresas mais têm dificuldades para preencher hoje no Brasil. Não é à toa que, segundo outra pesquisa, desta vez conduzida pelo Ibope, 70% dos alunos formados em cursos técnicos conseguem emprego já no primeiro ano após sua conclusão.

Uma formação que destaca. Esse é o mote da campanha de divulgação dos cursos técnicos do Senac neste segundo semestre. A instituição é referência em educação profissional e preparou uma programação para deixar seus alunos em evidência no mercado de trabalho. Além disso, os cursos técnicos estão com até 20% de desconto.

Para orientar a população a respeito do potencial de empregabilidade que uma formação de nível técnico proporciona, todas as unidades do Senac realizarão, no dia 12 de julho, uma série de palestras sobre cada curso técnico ofertado. O evento terá entrada franca e os interessados podem se inscrever pelo site: www.pr.senac.br/profissoes.

Os interessados podem se inscrever pelo site: www.pr.senac.br/tecnicos ou diretamente na unidade do Senac Jacarezinho, localizada na Rua Dois de Abril, 742, Centro. O telefone para contato é o (43) 3511-3000.