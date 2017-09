Sala de recursos multifuncionais em Ribeirão Claro

Atendimento em contra-turno

Na Escola Municipal José Gavioli, Ribeirão Claro, a Sala de Recursos Multifuncionais oferece um atendimento educacional especializado bastante cuidadoso e individualizado a seus alunos oriundos das Escolas Municipais Correia Defreitas, Professora Jovira Conti Néia e da própria Escola José Gavioli.



O atendimento é oferecido em período contra-turno ao do ensino regular e tem o objetivo de identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que auxiliem os alunos em sua aprendizagem, favorecendo uma inclusão plena.

A professora Tatiana Paschoal Chagas está sempre atenta às necessidades específicas de cada aluno e em contato permanente com as professoras das salas regulares dos mesmos por meio de visitas às escolas, auxílio na elaboração de materiais de apoio, adaptação do currículo e avaliações.

A Equipe Psicoeducacional do município também mantém parceria constante com a professora na resolução de problemas e orientação em todas as situações necessárias.

Os alunos são atendidos em grupos de até 6 alunos e participam de atividades individualizadas, pensadas e preparadas especialmente para eles, com de atividades coletivas que trabalham, além dos aspectos cognitivos, os aspectos emocionais e sociais.

“Os jogos, as brincadeiras, os materiais concretos e a tecnologia estão presentes em todas as aulas, visto que são recursos importantíssimos para estimular a aprendizagem e desenvolver as habilidades necessárias aos alunos”, diz a educadora Tatiana. Ela agradeceu o apoio que recebe da diretora do estabelecimento de ensino, Kariza Vita Salvalaggio. “A diretora Kariza participa sempre de minhas preocupações com as crianças e me auxilia em todas as tomadas de decisões”, completou.

A Sala de Recursos é um espaço alegre e motivador na escola. Ainda segundo a educadora, o índice de faltas é pequeno e os resultados do trabalho já estão sendo conquistados com a parceria efetiva dos professores das salas regulares. “As professoras são maravilhosas, mantemos contato sempre que necessário, trabalhamos juntas para ajudar nossos alunos e os resultados aparecem”, disse. “O apoio dos pais também faz parte do sucesso dos alunos, o comprometimento em cuidar para que as crianças não faltem às aulas é muito importante”, comemora.