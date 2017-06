Rodada define classificados da Mini Copa Unopar

Confira todos os resultados

No domingo, dia 18, aconteceu mais uma rodada pela Mini Copa UNOPAR. Foram sete jogos que definiram sete classificados para as quartas de finais, restando apenas uma vaga para ser conhecida nas partidas que foram adiadas. A Mini Copa é organizada pela Liga de Futebol Norte Paranaense e patrocinada pela UNOPAR.

Pelo grupo A, São José da Boa Vista venceu por 2×1 Jaguariaíva, No outro jogo da rodada Figueira venceu por 4×0 o time de Wenceslau Braz. Neste grupo acontecerá no dia 25 de junho a partida entre Figueira e Jaguariaíva que foi adiada da primeira rodada. Neste grupo, o time de Figueira já conquistou a primeira colocação com 13 pontos. Na segunda posição também classificado está Wenceslau Braz. Jaguariaíva ficou com quatro pontos e São José da Boa Vista com três pontos.

O grupo B teve adrenalina até o minuto final. Em Tomazina o time da casa venceu Jaboti por 4×2. Já Siqueira Campos bateu Japira por 1×0. O time de Siqueira Campos se classificou em primeiro lugar com 13 pontos. Na segunda posição ficou Japira com 8 e mesmo com a derrota garantiu a classificação. Jaboti terminou com 7 pontos e Tomazina encerrou a participação com 6 pontos.

No grupo C, Barra do Jacaré consolidou a primeira colocação. Venceu em casa por 5×1 o time de Guapirama. Barra do Jacaré com 9 pontos e Pinhalão com 6 pontos se classificaram. Guapirama fez 3 pontos e ficou com o terceiro lugar.

O grupo D ainda está indefinido. O time de Salto do Itararé venceu fora de casa por 2×0 Telêmaco Borba. Joaquim Távora e Sapopema empataram por 2×2. O time de Sapopema já está classificado com 16 pontos. Faltando duas partidas para encerrar o grupo todos ainda brigam pela classificação. Salto do Itararé com 6 pontos, Joaquim Távora com 4 pontos e Telêmaco Borba com 3 pontos. No dia 25 de junho jogam Salto do Itararé e Joaquim Távora. Já no dia 02 jogam Telêmaco Borba e Joaquim Távora.

Para Andréa Dib, diretora da Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina, os resultados do torneio demonstram a evolução da competição e também dos times locais. “Já estamos com número expressivo de gols, e ainda tem muito jogo pela frente”.