Operação Rondon em dez municípios do Norte Pioneiro

Projeto de extensão de universidades

Na manhã de segunda-feira,dia dez, foi lançada, em Jacarezinho, a Operação Rondon Regional, projeto de extensão que será realizado em dez municípios do Norte Pioneiro, de 23 de julho a 5 de agosto. Coordenada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), juntamente com as Universidades Estaduais do Norte do Paraná (UENP) e do Oeste do Paraná (UNIOESTE), a Operação irá envolver também as Universidades Estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), do Paraná (Unespar) e do Centro Oeste (Unicentro), além das Federais UFPR, UTFPR e Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana). A Operação contará com o apoio da Secretária de Ciência Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Durante a reunião, que contou com a presença do secretário da Seti, João Carlos Gomes; da reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan; da vice-reitora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Gisele Alves de Sá Quimelli; e do diretor de Meio Ambiente e Ação Social da SANEPAR, Glauco Requião; foi apresentado o projeto aos prefeitos e representantes dos 10 municípios que farão parte da Operação: Jacarezinho, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairink, Joaquim Távora, Ribeirão Claro, Santo Antonio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Brás.

O secretário João Carlos Gomes destacou a importância da Operação Rondon para o Norte Pioneiro e enalteceu o empenho das Universidades para a realização desse projeto. “Sabemos que o Norte Pioneiro é uma região que precisa de muita atenção do poder público. E temos consciência da importância que é trazer um projeto como esse para cá”, ressaltou. “Acreditamos que a Operação Rondon vai colaborar muito para o desenvolvimento dessa região, sobretudo nos lugares mais carentes onde serão desenvolvidos esse trabalho”, complementou o secretário.

Para a reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, a Operação será uma oportunidade de aumentar ainda mais a atuação das universidades no Paraná. “A Operação Rondon possibilitará às Universidades chegar às comunidades mais carentes e contribuir efetivamente para a potencialização de fatores sociais para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, ressaltou a reitora. Ela destacou ainda a importância das ações de extensão para formação acadêmica e humana dos alunos das universidades. “É certamente uma grande oportunidade de vida para os nossos estudantes. Essa Operação, como outras ações de extensão realizadas pelas universidades, certamente contribuirá muito para formação humana e profissional dos estudantes”, acentua Fátima.

A vice-reitora da UEPG, Gisele Alves de Sá Quimelli, comentou que o Rondon Regional já é uma realidade na região dos Campos Gerais. “Todos os anos, durante 15 dias, desenvolvemos, nas cidades da região, um intenso trabalho em todas as áreas que UEPG tem curso. E foi justamente por percebermos o potencial transformador desse trabalho, que tivemos a ideia de propor que ele fosse levado para outras regiões do Estado”, pontuou a vice-reitora. “Estamos muito felizes e esperançosos de que realizaremos um grande trabalho aqui no norte do Estado”, partilhou.

Cada município receberá alunos de duas universidades; as atividades serão de acordo com as demandas que os municípios apresentarem. A ideia não é fazer assistencialismo e sim capacitar os habitantes para que eles mesmos possam dar continuidade a muitas dessas atividades depois do projeto. É como lançar uma semente para que ela possa germinar”

Durante a reunião, os prefeitos assistiram à apresentação do projeto, feita pelos professores Sílvio Luiz Rutz e Mário Cézar Lopes, da UEPG. Os professores explicaram não só a importância da Operação, mas também como será o trabalho desenvolvido e as contrapartidas dos municípios. Ao final da reunião, os prefeitos receberam um Termo de Cooperação para fazer parte da Operação.

“Trata-se de uma iniciativa louvável. Nós, enquanto prefeitos, estamos muito felizes em poder fazer parte dessa Operação. A possibilidade de receber pessoas capacitadas para desenvolver atividades que melhorem a qualidade de vida da nossa população vem ao encontro das nossas necessidades do dia a dia de gestão. A Seti e todas universidades envolvidas estão de parabéns”, disse o prefeito de Cambará, José Sallim Haggi Neto.

Também participaram da reunião o vice-reitor da UENP, Fabiano Gonçalves Costa; os prefeitos de Jacarezinho, Sérgio Eduardo Emygdio de Faria; de Carlópolis, Hiroshi Kubo; de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira; de Santo Antônio da Platina, José Silva Coelho neto; de Wenceslau Brás, Paulo Leonor; e a pró-reitora de Extensão e Cultural da UENP, Simone Castanho Sabaini de Melo; a diretora de extensão da Unioeste, Adriane Martins, que representou o pró-reitor Rosalvo Schutz, além de servidores da UENP.

Operação Rondon

A Operação Rondon segue os mesmos moldes do Projeto Rondon nacional realizado há mais de 40 anos em diversas regiões do País e traz como objetivo a formação de multiplicadores nas comunidades assistidas para contribuir na melhora das condições de vida e bem-estar das pessoas. No Norte Pioneiro, as 10 cidades receberão a presença de estudantes de todas as universidades que aderiram ao projeto.

“Cada município receberá alunos de duas universidades. As atividades desenvolvidas serão de acordo com as demandas que os municípios nos apresentarem. A ideia não é fazer assistencialismo. É capacitar os habitantes para que eles mesmos possam dar continuidade a muitas dessas atividades depois do projeto. É como lançar uma semente para que ela possa germinar”, explicou o professor Silvio Luiz Rutz, da UEPG.

Até o dia 24 abril, a equipe responsável pela Operação pretende fazer uma visita a todos os municípios envolvidos, para conhecer a realidade local. O próximo passo será o processo de seleção dos alunos que devem integrar as equipes de atividades. “É um trabalho muito intenso, que envolve toda a comunidade dos municípios onde atuamos. Mas a recompensa, o resultado, que é ver a alegria nos olhos tanto dos moradores quanto dos nossos alunos. Não tem preço”, finalizou Silvio Rutz.