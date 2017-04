Cambará organiza fórum de debates sobre educação

Para ampliar transparência no setor

A vice-prefeita de Cambará e secretária municipal da Educação, Cláudia Batista e a equipe pedagógica da secretaria receberam nesta semana, a visita das representantes do Núcleo Regional da Educação em Jacarezinho, Vânia Lara Araújo e Tereza Cristina Marçal.

O encontro teve o objetivo de coordenar as discussões sobre o Monitoramento do Plano Municipal da Educação, que é um desdobramento do Plano Nacional da Educação, que foi aprovado com 20 metas e estratégias a serem atendidas nas diferentes redes de Ensino de Cambará. O propósito é planejar o setor por um período de dez anos.

De acordo com Cláudia, para que toda a comunidade cambaraense conheça o Plano, será realizado um Fórum de Debates. “Essa é uma forma de incentivar a população a participar deste monitoramento dando assim transparência as ideias nele contidas, além da possibilidade de acompanhar a sua concretização”, explicou a secretária.