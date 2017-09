Cambará ganha nova Unidade Básica de Saúde

Começa a funcionar nesta segunda-feira

Uma reunião simples, inaugurou na tarde deste sábado, dia 23 , a nova Unidade Básica de Saúde de Cambará, localizada no Conjunto Residencial Ignez Panichi Hamzé, que atenderá também moradores dos Conjuntos Habitacionais Santa Terezinha, Paraíso e Irmã Paulina.



Além do prefeito Neto Haggi, da vice-prefeita e secretária municipal da Educação e Cultura, Cláudia Batista e do secretário municipal da Saúde, Diego Domingues, prestigiaram o evento, o presidente da Câmara de Vereadores, Walcir Joaquim, os vereadores Rafaello Frascatti, Angelo Raia (Zoinho), Jair Antônio da Silva (Jair Eletricista), Rogério Frutuoso (Rogerinho do Karatê) e Geovane dos Anjos (Gil), o secretário municipal dos Esportes e Lazer Mauro Carvalho (Chumbo), o chefe de gabinete da Prefeitura Marco Aurélio Lima, os diretores municipais Carlos Alexandre Dega, Nelson Olivato Junior, Nestor Frediani e Henry de Oliveira, o administrador da Vila Rotary Waldir Trautwein, as diretoras das Escolas Municipal Ignez Panichi Hamzé Renata Dordal Tineli e Maria Aparecida Paulina da Silva Furlan, Karen Joaquim, servidores da Saúde Municipal, e populares.

A partir das 13 horas de segunda-feira, 25, a Unidade passará a atender a população.

Texto: Graça Maria

Fotos: Marco Aurélio