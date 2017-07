Beto e Romanelli entregam Vans para universidades

Na manhã desta quarta-feira em Curitiba

O Governo do Paraná reforçou a frota de veículos das sete universidades estaduais com o repasse de 14 vans para dar suporte às atividades de rotina das instituições e melhorar as condições de deslocamento de professores e alunos em projetos de ensino, pesquisa e extensão. A entrega foi realizada nesta quarta-feira (5) pelo governador Beto Richa.

Foram adquiridos dois veículos para cada universidade, com investimento de R$ 1,7 milhão do Fundo Paraná. Na mesma solenidade foram repassadas dez vans doadas pela Renault à Secretaria da Família e Desenvolvimento Social. Trata-se de uma contrapartida aos incentivos recebidos pela montadora francesa, que está enquadrada no programa Paraná Competitivo.

Temos universidades em todas as regiões do Paraná que atuam, muitas vezes, em comunidades mais distantes, de difícil acesso. Com esses novos veículos procuramos auxiliar nesse deslocamento e ajudar nas pesquisas”

Richa ressaltou que os novos veículos ajudam a suprir uma demanda das instituições de ensino superior, além de auxiliar no atendimento às comunidades carentes no meio rural do Estado. “Temos universidades em todas as regiões do Paraná que atuam, muitas vezes, em comunidades mais distantes, de difícil acesso. Com esses novos veículos procuramos auxiliar nesse deslocamento e ajudar nas pesquisas”, disse.

O governador também destacou a importância do repasse das demais dez vans, que permitirão aos municípios contemplados realizar o atendimento social às famílias rurais com mais qualidade e agilidade. “Essa é uma parceria que acontece com a Renault do Brasil, numa contrapartida em função dos incentivos fiscais, liberados pelo Governo, para ampliar os seus investimentos no Paraná.”

A secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, afirmou que os veículos são fundamentais para que o programa Família Paranaense chegue aos beneficiários. Geralmente são quilombolas, comunidades indígenas e pequenos agricultores. “Com o veículo adaptado como unidade móvel, podemos chegar a essas comunidades, inseri-las em programas sociais, monitorar e acompanhar. Com isso, não deixamos ninguém de fora das ações”, afirmou.

A própria montadora adaptou os veículos para serem usados como unidade móvel de atendimento. Além da pintura externa, são equipados com toldo externo fixo, caixa de som com microfone, cadeiras dobráveis de alumínio, ar-condicionado portátil, notebook e impressora, cadeira secretária, cadeiras fixas, data show, telão pequeno e frigobar.

ATIVIDADES ACADÊMICAS – As vans repassadas às universidades são do modelo Master Vitré. O secretário da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, disse que os novos veículos contribuem para o exercício das atividades acadêmicas das universidades. “O reforço da frota estende o alcance das instituições, auxiliando em programas como Universidade Sem Fronteiras e outras necessidades”, destacou.

Segundo o coordenador geral da Unidade Gestora do Fundo Paraná, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Luiz Cesar Kawano, as universidades aumentaram o raio de ação de vários projetos na comunidade e com isso há uma demanda de novos veículos. “A atual frota não consegue atender todas as necessidades, seja para execução de programas universitários, para pesquisas de campo ou projetos de extensão. As vans serão usadas de acordo com as necessidades de cada universidade”.

As instituições que possuem diversos campi têm também a necessidade de fazer reuniões administrativas em locais diferentes, explica o reitor da Unicentro, professor Aldo Nelson Bona. “As instituições precisam realizar reuniões e conselhos administrativos, transportes de alunos para práticas de laboratório. Apesar de as universidades terem essa demanda, elas têm dificuldades de recursos para aquisição desses veículos”, afirma o professor.

A reitora da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Berenice Jordão, explicou que a instituição tem 38 municípios diretamente atendidos por seus projetos. “São iniciativas que levam conhecimento e, principalmente, novos projetos que incorporam renda e melhoria do emprego”, afirmou.

PRESENÇAS – A solenidade teve a a presença do líder do governo, Luiz Cláudio Romanelli, do Secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,João Carlos Gomes, do diretor de relações governamentais do Grupo Renault, Marcus Vinícius Aguiar; dos reitores das universidades estaduais de Maringá, Mauro Baesso; de Ponta Grossa, Carlos Luciano Sant´Ana Vargas; de Londrina, Berenice Jordão; da Unioeste, Paulo Sérgio Wolff; da Unicentro Aldo Nelson Bona; da Unespar, Antônio Carlos Aleixo, e do Norte do Paraná, Fabiano Costa; dos prefeitos dos municípios contemplados; do secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Antônio Carlos Bonetti.