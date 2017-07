Andirá distribui kits com uniformes escolares

Para os alunos da Rede Municipal de Ensino

“É muito gratificante para nós, pais, porque é um sonho ver um filho bem vestido. Eu vejo assim que a criança vinda para a escola uniformizada, ela não vai se sentir diferente,muitas crianças vêem bem arrumadinhas para escola, outras não têm condições. O uniforme deixa igual uma à outra. E tem a questão da economia. A gente gasta muito com as crianças. E por isso é muito importante”. Com esta declaração, Rosana Carvalhati, moradora do bairro Nova Andirá, destacou os agradecimentos à prefeitura por disponibilizar a partir deste ano, o uniforme escolar para o seu filho, estudante da Escola Municipal Criança Feliz.

A fala foi durante a recente entrega do Kit.

Mais de 1800 alunos da Rede Municipal de Ensino (Ensino Infantil e Fundamental I) já estão indo às aulas devidamente uniformizados. Todos receberam os kits, durante reuniões de pais em cada uma das Escolas e dos CMEIs do município.

A Prefeita, Ione Abib, participou das entregas e destacou aos pais que devido ao fato de não ter no início do ano a previsão orçamentária para esta ação, foi necessário fazer os ajustes financeiros na Secretaria de Educação, encaminhar o projeto para Câmara de Vereadores, realizar o processo de licitação, organizar o levantamento das medidas de cada crianças e realizar a compra. Por isso, não foi possível fornecer logo no início do período letivo. Mas já enfatizou que no mês de novembro, já iniciará todo o processo novamente para que no primeiro dia de aula do próximo ano, as crianças já estejam todas com os novos uniformes, que também será concedido no ano que vem.

Serão materiais escolares da melhor qualidade, por que nossas crianças merecem o melhor. E isso é um direito delas que vamos garantir”

Ela lembrou, ainda, que no próximo ano, além dos uniformes novos, os alunos da Rede Municipal de Ensino receberão, também, o kit de material escolar completo. “Serão materiais escolares da melhor qualidade, por que nossas crianças merecem o melhor. E isso é um direito delas que vamos garantir”, destacou a Prefeita.

De acordo com Aline Corazza Fabrício, mãe de um aluno da Escola Municipal Michel Kairalla, essa foi uma iniciativa que ajudou muito, principalmente, quem mais precisa. “Achei de grande importância, por que muitos pais não têm situação de comprar todos os anos. Quando trabalhei no Pingo de Gente, muitas mães doavam os uniformes no final do ano, para poder ajudar outros que realmente não tinham como comprar. Estes que a prefeitura juntamente com a secretaria de educação conquistou além de ser de ótima qualidade, não falou em nenhum detalhe. Lembrou até dos pezinhos dos nossos filhos. Estamos muito satisfeitos com essa iniciativa e agradecemos muito”, relatou. O Kit de Uniforme vem camiseta, shorts, agasalho de frio (calça e blusa), pares de meias e tênis.

Este slideshow necessita de JavaScript.