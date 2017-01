Vestibular gratuito domingo

Neste domingo (29) às 10h será realizada a prova do vestibular Unopar nos polos de Ibaiti e Santo Antônio da Platina e reunirá candidatos de toda a região.

Atualmente as instituições oferecem aos candidatos mais de 20 opções de cursos de graduação na modalidade semipresencial, em que o aluno precisa frequentar a aula apenas 01 vez por semana no polo, e realiza o restante dos estudos de forma on-line em qualquer horário e local. O aluno ainda conta com um tutor de sala que auxilia em todo o processo de aprendizagem e material didático gratuito.

Segundo Andréa Dib, diretora dos polos, a Unopar tem a melhor modalidade de ensino a distância do país, ideal para quem precisa ter flexibilidade em seus estudos.

Segundo Andréa aqueles que trabalham ou tem pouco tempo disponível conseguem realizar o sonho de um diploma de curso superior somente com esta modalidade.

Ainda é possível se inscrever para a prova presencialmente no polo, ou pelo site: (http://bit.ly/Unopar) ou ainda pela página do facebook onde as inscrições são gratuitas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone, Unopar Ibaiti, fone 43 3546-3715 ou Unopar Santo Antônio da Platina fone 43 3534-7399.

As mensalidades dos cursos são a partir de R$ 159,00, e existe uma promoção para a primeira mensalidade ao custo de apenas R$ 59,00.

Veja abaixo os cursos oferecidos pela Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina:

Administração (Bacharelado)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tecnologia)

Artes Visuais (Licenciatura)

Ciências Biológicas (Licenciatura)

Ciências Contábeis (Bacharelado)

Ciências Econômicas (Bacharelado)

Educação Física (Licenciatura)

Educação Física (Bacharelado)

Embelezamento e Imagem Pessoal (Tecnologia)

Empreendedorismo (Tecnologia)

Enfermagem (Bacharelado)

Estética e Cosmética (Tecnologia)

Geografia (Licenciatura)

Gestão Ambiental (Tecnologia)

Gestão da Produção Industrial (Tecnologia)

Gestão de Recursos Humanos (Tecnologia)

Gestão Hospitalar (Tecnologia)

Gestão Pública (Tecnologia)

História (Licenciatura)

Letras (Licenciatura)

Logística (Tecnologia)

Marketing (Tecnologia)

Marketing Digital (Tecnologia)

Matemática (Licenciatura)

Pedagogia (Licenciatura)

Processos Gerenciais (Tecnologia)

Segurança Privada (Tecnologia)

Segurança Pública (Tecnologia)

Serviço Social (Bacharelado)

Sociologia (Licenciatura)