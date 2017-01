Sesc oferece inglês gratuito

Serão encerradas no dia quatro de fevereiro as inscrições para o curso de inglês gratuito no Sesc(Serviço Social do Comércio) de Santo Antônio da Platina.

Até o material didático é de graça.

É direcionado para estudantes da rede pública, comerciários e dependentes com renda de até três salários mínimos.

Documentos exigidos:Alunos da rede pública:RG, CPG, comprovante de residência e declaração de matrícula da escola que frequenta.

Comerciários e dependentes: RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho do responsável.

As turmas de 11 a 14 anos terão aulas às terças e quintas-feiras, das 13h às 15h e das 15h às 17h.

A partir de 15 anos somente às segundas-feiras das 19h às 22 horas.