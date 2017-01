Saiba como publicar livros

Fábio Gabriel(foto), professor de Filosofia, com diversos livros publicados pela Editora Multifoco, Rio de Janeiro,inicia atividades como consultor editorial.

Autores interessados em publicar livros, entrem em contato com Gabriel Consultoria Editorial para receberem as informações necessárias. Trabalhos literários, como romances, poemas;trabalhos acadêmicos transformados em livros, se selecionados, receberão consultoria desde a preparação dos originais até o lançamento.

Fábio Gabriel é autor de diversos livros, entre eles,Filosofia e Educação: um diálogo entre os saberes na contemporaneidade.Licenciado em Filosofia e em Pedagogia, bacharel em Teologia, especialista em Ética e em ensino de Filosofia e Sociologia, mestre em educação, doutorando em educação pela UEPG, professor de Filosofia no Colégio Rio Branco de Santo Antonio da Platina.

Caso haja interesse, envie seu livro para avaliação no email: fabioantoniogabriel@gmail.com