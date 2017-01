Ribeirão do Pinhal abre vagas

O Processo Seletivo Simplificado de estágio da Prefeitura de Ribeirão do Pinhal teve o edital publicado nesta terça-feira (31), com objetivo de selecionar estudantes para preenchimento de vagas de estágio na Prefeitura de Ribeirão do Pinhal. Serão disponibilizadas vagas para os níveis Superior, Médio e Educação Profissional.

As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2017 na Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão do Pinhal, localizado na rua São Paulo, 1253, centro. Os horários serão das 8h às 11h e das 13h às 16h.

A seleção ocorrerá por meio de prova de títulos a serem apresentados no ato da inscrição. Não haverá teste escrito. Os interessados deverão ter idade igual ou superior a 16 anos e estar devidamente matriculados em cursos, da rede pública ou privada, autorizados pelo MEC.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado para mais um ano. A formalização será por meio de um Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre o estagiário, o município e a instituição educacional onde o candidato seja regularmente aluno. Também será concedido uma Bolsa Auxílio, para duas cargas horárias: de 20 horas, R$ 330 + R$ 15 (auxílio transporte) e 30 horas, R$ 535 + R$ 15 (auxílio transporte). Essas cargas horárias não serão de opção do candidato, dependerá da necessidade do departamento, sendo compatível com as atividades escolares.

Entre as oportunidades, estudantes de enfermagem,Direito,educação física, entre outros.

Para mais informações consulte os critérios no edital pelo link:

http://ribeiraodopinhal.pr.gov.br/arquivos/arquivos/EDITAL%20-%20PSS%202017%20-%20ESTAGI__RIOS.pdf