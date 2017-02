Ano letivo começa com esforço para manter alto nível na cidade

O ano letivo na rede pública municipal de Santo Antônio da Platina foi aberto na manhã desta quarta-feira, 1º de fevereiro, com a realização de uma programação organizada pela Secretaria de Educação que ocorreu nas dependências da Casa Platinense de Cultura – que recebe o nome de Antônio Freitas, saudoso “Toninho do Cinema” –, com início às 8h07min, quando todos os presentes acompanharam a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Em seguida, fez uso da palavra o Reverendo da Igreja Metodista central José Fabrício Bahls que recordou que muitos anos atrás esse profissional era mais valorizado e respeitado ao dizer: “A palavra do professor era lei e ordem”. Fez questão de mencionar que vive sua vida sobre a ética do incentivo e que “Jesus é o maior motivador”.

O religioso fez algumas referências bíblicas, lembrou a vida de profetas tanto do Antigo como do Novo Testamento, sempre interligando a missão dos seguidores de Cristo com a atividade do professor, citando exemplos de vida de Davi, Paulo, Pedro e, arrancou aplausos do grande número de professores quando destacou que “professor é autoridade”.

O Reverendo não poupou algumas considerações com relação ao relacionamento de pais e filhos e que, muitas vezes, pequenas mudanças de comportamento que refletem na escola começam em casa, citando, por exemplo, a mãe que para não contrariar o desejo do filho permite que vá para a escola sem o uniforme e, lá o filho repete uma ‘estória’ que foi construída como prova de uma irregularidade e, no estabelecimento, o professor é obrigado a conviver com estas mudanças de comportamento e muitas vezes a sociedade não entende que o(a) professor(a) não está na escola para educar, mas para aproximar o aluno do conhecimento e, destacou: “você professor tem qualidade, você tem capacidade e, como Pedro (profeta bíblico), pode lançar a rede, e muitas vezes não pescar nada, mas deixe Jesus agir em você porque este chamado que aceitou para ministrar a aula é um sacerdócio” e concluiu dizendo que deixando se guiar por Jesus hão de colher bons frutos vendo os alunos vencerem na vida.

Representou a Igreja Católica o Diácono Permanente João Batista Vilas Boas. Ele destacou que os professores são “dotados do dom de ensinar” e que “transmitem o ensinamento”. Tanto ele, como o Reverendo Fabrício, também se lembrou de sua primeira professora e o quanto foi importante o trabalho dela em sua vida, como a Professora Helena Gonçalves, hoje com 87 anos.

O trecho bíblico trabalhado pelo Diácono foi Mateus 5,13-16. A concluir suas palavras disse: “Vocês, professores, iluminam a vida dos alunos, mais dos pequeninos, fazem a diferença na vida dos alunos, são responsáveis para formar os cidadãos deste País”.

O pronunciamento mais esperado era do Prefeito José da Silva Coelho Neto (PHS), o ‘Zezão’ – formado em Educação Física e Fisioterapia –, já que, no final da semana passada, tornou público – através do npdiario – que o ano letivo teria início com uma defasagem de pelo menos 50 professores.

O prefeito não hesitou em dizer que “não começamos o ano como gostaríamos, tenho consciência que estamos começando o ano devendo para vocês, mas nem tudo a gente consegue fazer e nem tudo é como a gente queria”, se referindo ao fator horas-atividades, mais contratações de professores, porém, revelou que “já autorizei a contratação imediata de 20 professores que passaram no último concurso e mais 16 estagiários. E não estamos fazendo mais é porque não podemos. Há leis que não nos deixam fazer as coisas”.

Também mencionou que não tem entrado com frequência nas redes sociais como o Facebook e o WhatsApp, o que faz uma vez por semana e agradeceu àqueles que o apoiam. “Agradeço de coração as pessoas que mandam mensagens e que nos dão força nesse início de trabalho”.

Por mais de uma vez fez questão de reforçar que “se não estamos fazendo mais, não estamos conseguindo investir mais em educação é porque não podemos, mas estamos nos adaptandoneste curto espaço de tempo à frente da Prefeitura, ou seja, apenas um mês”. E continuou:

“Hoje não é um dia só para dar explicação do que dá ou não para fazer. É um dia para louvar a Deus sim. Acompanhamos pelos meios de comunicação que são mais de 12 milhões de desempregados; o País passa por uma forte recessão; o setor privado está dispensando funcionários, então, nós – me incluo porque sou professor e daqui quatro anos deixarei de ser prefeito e não professor –, somos privilegiados. Estamos começando o ano de trabalho enquanto tantos estão desempregados”.

Ele também lembrou suas primeiras docentes como a Professora Nilda Peixe, no pré; a professora Zizi Lavoratto, na primeira série; professora Marli Vardânega, nas 3ª e 4ª séries, além de ressaltar a importância da professora Isaura Barreto. “Digo isso porque vocês, professores, tem muitos alunos que fazem questão de lembrar-se de vocês. Nós escolhemos uma profissão abençoada”.

Depois de contar um pouco do início de sua trajetória estudantil, desde a infância, o Prefeito Zezão fez questão de falar que “daqui a quatro anos muitos vão ficar bravo comigo porque não resolvemos os problemas de todos, como gratificação, quem estava lotado aqui e ali – se referindo ao local de trabalho – mas garanto que vamos lutar por uma educação de mais qualidade, proporcionando melhores condições de trabalho para todos nas escolas, oferecendo qualificação profissional aos docentes. Temos consciência, somos a única classe de profissionais que podem mudar o mundo. Quero que acreditem, mas muitas coisas não vamos conseguir fazer, mas vocês tem um parceiro, não como aquele que pode fazer tudo o que o outro quer, mas o que se pode fazer”, concluiu.

A secretária municipal de Educação, Professora Adriane Cavatoni Vicário, além de agradecer a todos os presentes, falou do compromisso de sua equipe de trabalho e fez uma pequena explanação o suficiente para reconhecer que “problemas vamos encontrar, como hora atividade, necessidade de mais professores contratados, mas nosso foco é o aluno, que é nosso bem maior. A Educação é uma arte e vocês são os responsáveis”.

Por fim, o empresário, professor e consultor Adriano Guarini fez uma palestra motivacional com o tema: “A força do entusiasmo”.

Por Fábio Galhardi/Especial para o npdiario