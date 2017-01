Esposa de Romanelli sai da SEED

Ela assumirá outra função no governo

A secretária da Educação, professora Ana Seres, reuniu nesta segunda-feira (30), em Curitiba, os 32 chefes de Núcleos Regionais da Educação para tratar de assuntos administrativos e pedagógicos, como início do ano letivo, semana pedagógica,infraestrutura e distribuição de aulas. Foi a segunda reunião de trabalho do ano com a presença de todas as chefias de Núcleo e da direção da secretaria.

Na abertura da reunião, a secretária anunciou o nome da nova superintendente da Educação, Inês Carnieletto, até este momento assistente do Núcleo de Educação da Área Metropolitana Sul. Substitui Fabiana Campos(foto), esposa do deputado Luiz Cláudio Romanelli(PSB). Ela assumirá outra função no governo.

“O convite à Fabiana foi feito no ano passado. Doutora em química, ela seguirá para uma proposta que é voltada à área dela, e a nova superintendente dará continuidade ao trabalho, seguindo a linha traçada no nosso META – Minha Escola Tem Ação, sempre com os objetivos de reduzir a evasão e elevar nossos índices educacionais”, disse a secretária.

Fabiana Campos agradeceu a toda equipe da Secretaria pela parceria e dedicação. “Obrigada pela colaboração de todos. Aprendi muito aqui, recebi um convite no final do ano passado para o qual sigo, sempre buscando fazer o melhor. Muito obrigada a todos”, disse.

Professora da rede pública paranaense há 28 anos, Inês fez o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) em gestão escolar e tem especialização em melhoramento da qualidade da educação básica. “Estou muito feliz. Sei o peso da responsabilidade desta função e estarei à disposição de todos vocês, espero fazer o melhor”, afirmou Inês.