Esposa de Romanelli explica saída

Após quase dois anos à frente da superintendência da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Fabiana Campos deixará o cargo na próxima terça-feira (31).

Ao contrário do que tem sido noticiado, a superintendente afirmou em entrevista que sua saída não tem relação com as medidas adotadas pelo governo Beto Richa para a educação, como o ajuste na hora-atividade dos professores, mas sim a um convite que recebeu para assumir outro projeto dentro do governo do estado. Fabiana é casada com o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

“A partir de 1º de fevereiro parto para um novo desafio profissional em uma área mais voltada à tecnologia. Está sendo criada uma nova área para tratar a gestão dos lodos das estações de tratamento de esgoto para que, o que hoje é um problema, vire matéria-prima para a cogeração de energia a partir do biogás”, conta.

Eu componho a equipe deste governo desde 2013. Participei de todo o processo do fortalecimento da educação do Paraná e de todas as decisões que foram tomadas. A decisão [pela saída] já havia sido tomada, inclusive, antes do lançamento das medidas [de ajuste da hora-atividade e distribuição das aulas para os professores”

Fabiana não adiantou, no entanto, a pasta ou área do governo em que tal projeto será tocado. “Ainda vamos montar o projeto para ver como irá se desenvolver isso”, acrescenta.

Sobre os rumores de que sua saída seria motivada pela discordância com relação às medidas adotadas pelo governo, Fabiana afirma que eles não passam de “fofoca”. “Eu componho a equipe deste governo desde 2013. Participei de todo o processo do fortalecimento da educação do Paraná e de todas as decisões que foram tomadas. A decisão [pela saída] já havia sido tomada, inclusive, antes do lançamento das medidas [de ajuste da hora-atividade e distribuição das aulas para os professores]”, acrescenta.

Ainda segundo Fabiana, o nome de seu substituto na superintendência já está definido, mas ela não o adiantou à reportagem. Procurada, a assessoria de Imprensa da Secretaria de Educação (Seed) informou que o anúncio oficial sobre a saída da superintendente e o nome de quem irá assumir o cargo será realizado na próxima segunda-feira (30)(Texto:Sharon Abdalla/GP/Foto: Arquivo npdiario).