Educadora faz palestra destacando a integração família, empresa, escola e comunidade na região

Tendo o apoio de dois importantes grupos como a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e Serviço Social da Indústria (Sesi) o Projeto Criança Feliz vem sendo desenvolvido há mais de 15 anos em todo o território nacional. Com um desempenho notório através de Programa de Responsabilidade Social e Qualidade de Vida, é realizado através de palestra motivacional que destaca a integração: família, empresa, escola e comunidade. Entre as consultoras palestrantes que motivam a equipe de trabalho das empresas, escolas, repartições públicas etc., está a platinense Tânia Mara de Oliveira(fotos).

Depois de muitos anos viajando pelo País, a trabalho, retornou para Santo Antônio da Platina e já começou a desenvolver o projeto para atender as empresas, instituições e Secretarias de Educação das cidades da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) e Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) respectivamente, que compreende 46 municípios.

A educadora ao falar com a reportagem do npdiario fez questão de deixar bem claro que o conceito de violência tem levado muita preocupação às gerações atuais e que o programa de conscientização no qual está envolvida há muitos anos, é ronceiro, porém, consistente e reconhece que há muitos fatores que fortalecem a violência, mas, a base para diminuir seu avanço é, certamente, a educação que começa em casa.

“Há pesquisas que apontam que até 90% dos pais não tem dedicado sequer uma hora de tempo para dialogar com seus filhos e, estes, muitas vezes crescem sem estrutura de valores que deveriam receber no lar, com isso, desconhecem os limites e, quando adultos, toda a sociedade sofre com isso”, destacou ela. Para a educadora há uma interrogação que tanto pais, como qualquer outro cidadão, devem fazer constantemente: “Que tipo de educação, comportamento, atitudes, se está levando para nossos lares e aonde tudo isso vai levar?”.

Ela alerta para um contexto geral do que as pessoas e as famílias absorvem dos meios que a cercam diariamente, muitas vezes, vistos até mesmo como usual, porém, deixam reflexos que interferem na raiz dos relacionamentos e cita, por exemplo, certas programações da televisão como alguns desenhos contendo agressões. “Há exceções, porém, é necessário estar atento ao que entra nos lares”, alertou.

Nas palestras a educadora fez questão de lembrar que “alertamos também sobre as drogas, com ênfase ao crack, até porque as autoridades pedem isso e acrescento que a sociedade em geral precisa desmistificar o fator classe social, ou seja, este status social similar segundo critérios diversos, especialmente o econômico…”. E acrescentou: “Nosso trabalho é focado na prevenção e conscientização”.

A cada palestra partilhada o programa também oferece a reflexão e coloca à disposição dos interessados, o sentido de brincar, ou seja, “os adultos muitas vezes precisam sentar com seus filhos e brincar com a criança, utilizando brinquedos educativos, didáticos e pedagógicos; por isso apresentamos algumas opções que podem ser adquiridas”. Quanto aos brinquedos eletrônicos ela enfatiza que não tem nada contra, mas há limites que precisam ser revistos. “Os jogos eletrônicos muitas vezes estão desenvolvendo uma inteligência mecânica, daí para a depressão é um espaço pequeno e há pesquisas que apontam para isso”.

No campo de recursos humanos Tânia Oliveira disse que “começamos a destacar a família e o diálogo, consequentemente, as drogas que atrapalham os relacionamentos e chegamos ao meio profissional, que é sequência. Apresentamos reflexão e fatores que levam a um melhor comprometimento do funcionário com a empresa como também do servidor para com o órgão público onde atua. Há a necessidade de assumir algumas responsabilidades no que propomos a fazer e que o sucesso de ambos está atrelado a fazer o que gosta. O barco para chegar a algum lugar tem que saber aonde vai e definir a rota de navegação.

Na empresa o funcionário precisa compreender que há uma razão para chegar cedo, rever o comportamento diante do material que se gasta, quando se utiliza atestado médico para faltar, boicotar a empresa. Com esse trabalho a pessoa vai entender melhor que seu trabalho é fundamental a ponto de pedir que a bênção seja derramada na empresa, na repartição pública, pois seu futuro está ali, que leva o sustento para seu lar. Há uma junção de fatores”. Segundo o projeto a empresa é apresentada como a extensão do lar, trabalho em equipe, motivação, comprometimento com a missão da empresa que é a satisfação do cliente.

A educadora ressaltou que a palestra é lúdica, ou seja, que diverte as pessoas envolvidas, como leva muitos a refletirem demasiadamente em seus comportamentos a ponto de se emocionarem. E reforçou seu posicionamento: “A educação é a base, isso envolve adultos e crianças. Os pequenos devem ser educados hoje, assim, serão os adultos conscientes do amanhã”.

Segundo ela a palestra que gira em torno de 60 minutos, também dá um enfoque à Neuróbica que consiste em desenvolver o equilíbrio e uso pleno do cérebro, como as coisas que realizamos diariamente. “Os brinquedos lúdicos são importantes, pois exercitam a mente (cabeça), daí apresentamos meios e estruturas para que se exercite o hemisférico esquerdo e direito do cérebro no combate aos sintomas da doença ou mal de Parkinson e o Alzheimer”.

Uma das satisfações da educadora Tânia Oliveira é para com o Selo de Responsabilidade Social do Projeto Criança Feliz que algumas empresas utilizam sem seus folders de propaganda. “Realmente nos emociona quando recebemos algum portfólio de determinada empresa e lá consta o Selo de nosso trabalho, o que comprova que a empresa está preocupada com as causas institucionais. Portanto, o que tentamos com nosso trabalho é deixar um legado para as futuras gerações”.

Empresas e Instituições que já participaram do programa

O Programa de Responsabilidade Social através de Palestras de capacitação profissional e qualidade de vida com o tema “Integração Família – Empresa – Escola – Comunidade” tem, portanto, o objetivo de construir uma sociedade menos violenta, contando com o apoio das empresas, organizações e instituições, cuja preocupação está na formação do futuro cidadão em relação a princípios e valores correto da vida.

O Programajá foi desenvolvido pela educadora Tânia Oliveira, junto às seguintes localidades: Exército Brasileiro, através de a Brigada Militar e no comando rodoviário do Rio Grande do Sul, assim como com a Polícia Federal e Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Paraná (Cascavel e Campo Mourão), Unimed, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Sport Clube Internacional, Ritter (barrinhas de cereais), Latam Airlines Group S/A (nome da companhia aérea criada após o anúncio da fusão entre a chilena LAN Airlines e a brasileira TAM Linhas), Rotary e Lions Club, Maçonarias de Porto Alegre (RS), Oderich, Apaes, Colégio Adventista, União Educacional de Cascavel (Univel), Sadia, Força Aérea Brasileira (Aeronáutica), Caixa, Sesi-SP, Banco do Brasil, Magazine Luiza, Unesp, USP, diversas Prefeituras, Secretarias Municipais de Educação, Sebrae, Sesi/Senai, Colégio Anglo, Centro Universitário de Maringá (Cesumar), Cohapar, Copagaz, Correios, Sanepar, Copel, Pernambucanas, Lojas Colombo, Votorantim, Volvo, Siemens, Aurora, entre tantos outros.

O projeto ainda tem o apoio do Sicoob (no Oeste do Paraná), da Coordenadora das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná e Materiais Elétricos DZ de Cascavel (PR).

Em Santo Antônio da Platina, a educadora Tânia Oliveira, em pouco mais de 30 dias, esteve palestrando nas empresas Confecções Rouprin e Dona Nena Alimentos e no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) “São Gabriel” do Conjunto Habitacional Álvaro de Abreu e aguardando detalhes para palestrar em breve na Baby Duck Confecções Infantis e Aramon Artigos Religiosos Católicos, assim como já manteve contato com a Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio da Platina e o prefeito platinense José da Silva Coelho Neto (PHS), o Prof. Zezão.

Texto: Jornalista Fábio Galhardi/Especial para o npdiario

Fotos: Divulgação