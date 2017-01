Palestra gratuita com Christiane Pelajo na Unopar segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira dia 30, os polos da Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina realizarão uma série de palestras com profissionais renomados e temas relevantes. Os eventos fazem parte do Programa Aprimorar, que visa ampliar o acesso ao conhecimento e qualificar pessoas das comunidades em que a Unopar está presente.

A palestra inicial é com a jornalista da Globo News, Christiane Pelajo(foto), que vai trazer reflexões acerca do sucesso profissional através dos estudos.

As palestras serão transmitidas pelo sistema EAD da Unopar de São Paulo, e contará com a emissão de certificados de 2 horas para cada palestra. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia 29(próximo domingo) no site: (http://bit.ly/CursosUnopar ), as vagas são limitadas.

Para Andréa Dib, diretora dos polos, “esse também é o papel de uma universidade, abrir suas portas para a comunidade, e compartilhar conhecimento”.

Segundo ela, “ao invés de deixarmos toda nossa estrutura parada neste período de férias, iremos ofertar conhecimento de forma gratuita a todos aqueles que desejam melhorar ou atualizar seus conhecimentos”.

Confira abaixo o cronograma de palestras:

– 30/Jan – 19h às 21h30

Trajetória e o sucesso profissional através dos estudos – Palestrante: Christiane Pelajo.

– 31/Jan – 19h às 21h30

A importância do network e como se destacar no mercado de trabalho – Palestrante: Edgard Pitta de Almeida

– 01/Fev – 19h às 21h30

A importância do trabalho em equipe – Palestrante: Ana Vasconcelos

– 02/Fev – 19h às 21h30

Aprenda a organizar suas Despesas Pessoais – Palestrante: Marilú Rodriguez e Rodrigues

– 03/Fev – 19h às 21h30

Os melhores meios de procurar emprego – Palestrante: Norma Thuha

Para mais informações entre em contato com: Unopar Ibaiti, fone 43 3546-2521 ou Unopar Santo Antônio da Platina fone 43 3534-7399.