União viabiliza construção de escola em Bandeirantes

O deputado federal João Arruda(PMDB) confirmou que o ministro da Educação, Mendonça Filho. vai liberar R$ 4 milhões para a reconstrução da Escola Municipal Santa Terezinha, de Bandeirantes, que foi totalmente destruída por incêndio no último 17.O prefeito Celso Silva(PDT)informou ao npdiario, na tarde desta quinta-feira,dia 29,que os recursos junto ao FNDE(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) já começaram a chegar hoje,por meio de empenho, no valor de R$ 800 mil para a construção de praticamente um novo estabelecimento de ensino com 12 salas.

As obras devem ser iniciadas nos próximos dias.

Através do Projetos Arquitetônicos para Construção (PAR) FNDE, que já tem projetos prontos para implantação de escolas, a iniciativa passou por entraves burocráticos.

Como o prefeito eleito Lino Martins é do mesmo grupo político não haverá problemas e muito provavelmente a nova escola será contígua ao Colégio Estadual Professor Osório Gonçalves Nogueira, o que já foi garantido pelo deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli(PSB).

Assim, a união entre os governos municipal, estadual e federal produz benefícios efetivos ao município e,portanto,ao Norte Pioneiro.

O projeto Espaço Educativo Urbano de 12 Salas de Aula destina-se à orientação para a construção de escola de um pavimento, a ser implantada nas diversas regiões do Brasil.

O edifício tem capacidade de atendimento de até 780 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 390 alunos em período integral. Foi considerada como ideal a implantação dessas escolas em terreno retangular com medidas de 80m de largura por 100m de profundidade e declividade máxima de 3%.Memorial Descritivo do Projeto,Planilha Orçamentária,Responsabilidade Técnica etc, tudo está encaminhado.

Foto: João Arruda, Luiz Romanelli e Celso Dias na inauguração de uma supercreche em 2013/Arquivo npdiario

Reveja a matéria sobre o incêndio em texto e vídeo aqui:

http://www.npdiario.com/policial/2016/incendio-destroi-escola-municipal-em-bandeirantes/