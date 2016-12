Resultados do vestibular da UENP

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) liberou nesta quarta-feira, 21 de dezembro, a lista de aprovados no Vestibular 2017/1.

Confira neste link:

http://vestibular.uenp.edu.br/2017/site/?pagina=resultado_final

As matrículas estão agendadas para os dias 26 e 27 de janeiro, das 9h às 16h, no campus de Cornélio Procópio, de Jacarezinho e Luiz Meneghel. Os selecionados devem entregar o original e duas fotocópias dos seguintes documentos:

-Certidão de nascimento ou de casamento;

-RG e CPF;

-Comprovante de endereço com CEP;

-Título de eleitor e comprovante de votação (maiores de 18 anos do sexo masculino);

-Certificado de reservista (maiores de 18 anos do sexo masculino);

-Certificado e histórico escolar de ensino médio;

-Duas fotografias 3×4 recentes.

Os exames foram aplicados nos dias 20 e 21 de novembro. No 1o dia os candidatos produziram uma redação e responderam 40 pergunta de Português, Literatura e Língua Estrangeira. Já no 2o dia eles fizeram 60 questões de Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

Neste processo seletivo, a universidade disponibiliza 1.097 vagas para cursos ministrados nos campi Cornélio Procópio, Jacarezinho e Luiz Meneghel Bandeirantes.

Mais informações pelo telefone (43) 3525-3589.