Escolas recebem certificação

As melhores escolas públicas municipais do Médio Paranapanema, Norte e Norte Pioneiro, Vale do Ivaí e Norte Pioneiro receberam, na câmara de vereadores de Cornélio Procópio, certificados da Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional por terem tirado as melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).São 109 escolas de 46 cidades.O deputado federal Alex Canziani(PTB) comandou as ações.

Segundo o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)pelo levantamento feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação.

No caso do Norte e Norte Pioneiro do Estado, foram premiadas 33 escolas de 23 municípios.Foram 16 escolas de 11 cidades do Norte, e 17 estabelecimentos educacionais de 12 municípios do Norte Pioneiro.

A secretária municipal de Educação, Estela Garcia Noal compareceu ao evento acompanhada das diretoras Irmã Marisa Pietrala da Escola Municipal Sagrada Família e Érica Brunhari da Escola Municipal Nohemia Lopes Galvão Neimann que receberam o prêmio pelas suas respectivas escolas.

Na região da Amunorpi as escolas que se destacaram de Santo Antônio da platina, obtiveram as seguintes notas: Escola Municipal Sagrada Família recebeu o prêmio de segundo lugar com nota de 7,4 e a Escola Municipal Nohemia Lopes Galvão Neimann ficou em 6º com nota de 6,6.

A Escola Municipal Profº Ana Montanha Cézar, de Siqueira Campos, também se destacou com um dos três melhores Ideb’s entre os 26 municípios que compreendem a região da Amunorpi com a nota d7.3, o que lhe deu o 3° lugar.A diretora Sílvia Adriana dos Santos estava na solenidade.

De Joaquim Távora, foram certificadas as escolas municipais São José,São Sebastião e Janina L Cavalheiro.

Também estabelecimentos de ensino de Guapirama, São José da Boa Vista,Quatiguá e Ribeirão do Pinhal,entre outros, receberam o certificado.

1 de 7