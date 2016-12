Colégio Rui Barbosa forma mais de 200 alunos em Jacarezinho

Estudantes do Colégio Estadual Rui Barbosa, de Jacarezinho festejaram neste final de semana, na AABB(Associação Atlética Banco do Brasil) o fim de mais uma etapa. Eles são concluintes do nono ano do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, do Ensino Integrado Profissionalizante – Administração de Empresas e Recursos Humanos e do curso Técnico subsequente de Enfermagem. Ao todo, sete turmas receberam o certificado de conclusão de curso.

O diretor Cristiano José da Silva lembrou a luta dos estudantes e da formação não somente educacional, mas também da formação cívica. Segundo ele, a escola não forma somente estudantes e profissionais, forma cidadãos. “É uma alegria imensa poder participar da formação desses alunos e profissionais e saber que estamos construindo uma sociedade comprometida com o desenvolvimento”, disse o professor.

Os estudantes também prestaram várias homenagens aos professores e servidores da instituição de ensino, algumas, inclusive, póstumas. Vários dos formandos também tiveram uma dupla comemoração: finalizaram o Ensino Médio e conquistaram uma vaga na faculdade. Esse foi o caso do estudante Caio Júlio Alves de Vasconcellos, aprovado em Ciências Contábeis na UEPG – Campus de Cornélio Procópio. “Será uma nova etapa, com viagens diárias durante quatro anos… um investimento que vale a pena”, comemora o estudante.