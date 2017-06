Sala do Empreendedor será inaugurada em Andirá

Espaço focado em apoio aos pequenos e micros

Em poucos dias Andirá contará com a Sala do Empreendedor. Essa é uma importante iniciativa com o objetivo de levar informações aos Micros Empreendedores Individuais (MEIs), orientações sobre documentação, alvará, procedimentos de gestão, espaço focado em apoio aos pequenos empresários. Assim, muitos pequenos empresários que ainda não estão regularizados, poderão oficializar-se, com apoio e desburocratização.

Hoje, Andirá conta com 681 MEIs, com projeção de duplicação destes números em pouco tempo. Bandeirantes tem quase quatro mil; Cambará, 3.370. Isso mostra o quanto esta área precisa de avanços para ampliar apoio, que culminem em mais renda, emprego e giro econômico no município.

Representantes da Prefeitura, da Associação Comercial Empresarial de Andirá (Acead), representantes de Cooperativa, Emater e do Sindidato Rural, entre outros, participaram de um encontro, na sede da Prefeitura, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo(fotos). Na ocasião, houve mais informações sobre o processo de implantação da Sala do Empreendedor e destacou a importância de Andirá ter entrado, este ano, na relação das comunidades que aderiram ao projeto Cidade Empreendedora, que contará com um Comitê Gestor, fomentando o ambiente empresarial, a efetivação de parcerias com a Prefeitura.

O encontro foi coordenado pela consultora do Sebrae, Rubia Martoni, que destacou que o Comitê deverá trabalhar em Andirá temas prioritários, como; crédito e financiamento, educação empreendedora, compras públicas, inovação, desburocratização, associativismo. Andirá também integra, hoje, cinco municípios do Sistema Regional de Inovação, buscando projetos e incentivo a implantação de empresas do setor de inovação.